V Nitre a viacerých dedinách v okrese začínajú testovať už dnes

Pri testovaní vypomôžu aj zdravotníci z armády.

8. jan 2021 o 11:01 Miriam Hojčušová

NITRA. V okrese Nitra zriadia dokopy 116 odberných miest pre celoplošné testovanie. Najviac, 37, bude v Nitre. Deväť vytvoria vo Vrábľoch a zvyšných sedemdesiat v dedinách.

V Nitre sa začína testovať už dnes, od 15. do 20. hodiny. Cez víkend to bude od 8. do 17. hodiny (medzi 12. a 13. hodinou má byť obedná prestávka).

Už dnes ráno začali testovať aj v Branči. Popoludní sa majú pridať Cabaj-Čápor a Vinodol. Vo Vrábľoch a ostatných obciach budú robiť testy len cez víkend, niekde len v jeden deň.

„Zapojili sa všetky obce s tým, že Malé Zálužie a Kapince majú jedno spoločné odberné miesto – budú testovať v Malom Záluží,“ informovala prednostka okresného úradu Eva Hajdamárová.

Potvrdila, že pri testovaní vypomôžu aj zdravotníci z armády: „Zatiaľ nie je istý presný počet obcí, ktoré to budú potrebovať, ale podľa doterajších informácií ich nie je veľa.“

Organizáciu testovania si obce nastavili individuálne. Podľa agentúry SITA v Branči pridelili ľuďom čas podľa ulíc, vo Vinodole sa dal objednať presný termín telefonicky a Cabaj – Čápor využije systém „časeniek“. Obce garantujú testovanie len svojim obyvateľom.



Od pondelka začne v celom okrese platiť sprísnený zákaz vychádzania. Potvrdenie o testovaní bude treba na cestu do zamestnania aj do prírody (v tomto prípade majú výnimku deti do desať rokov). Do obchodu či lekárne bude naďalej možné ísť aj bez certifikátu.