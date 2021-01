Slovák: Byť Vittekom, idem do Nitry

Viem, že Hammer sa chce obklopiť ľuďmi, ktorým dôverujem aj ja, hovorí reprezentačný asistent.

8. jan 2021 o 12:18 Martin Kilian ml.

Azda jediný Nitran, ktorý dobre pozná nového nemeckého šéfa klubu Petra Hammera, je asistent reprezentačného trénera Tarkoviča SAMUEL SLOVÁK (45).

Do 14 rokov vyrastal v mestskej časti Párovce, abecede futbalu ho učil obľúbený Vladimír Pucher. Legendou sa ale stal v Bratislave, za Slovan odohral takmer 200 zápasov s troma titulmi a jedným pohárom.

Legionárčil v Tenerife, Liberci a Norimbergu, kde sme našli špecifický dôvod na rozhovor pre MY Nitrianske noviny.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo sa Hammer dobre zapísal v Norimbergu

Prečo od neho Slovák nemal auto

Ako ho ľudsky opísal

Či do Nitry volal aj jeho

Prečo by na Vittekovom mieste prijal ponuku z Nitry

Ako Slovák komentuje, že Hammer neráta s Galádom a čo si myslí o rysujúcom sa návrate Jendrišeka

Či očakáva comeback Stocha

Zamávala vami správa o príchode investorov okolo vám známeho Petra Hammera do vašej rodnej Nitry? – spýtali sme sa Samuela Slováka

Článok pokračuje pod video reklamou

Prekvapilo ma to. Je to zvláštna náhoda, ktorá sa nie vždy udeje. Vzhľadom na to, že poznám trápenie a dlhodobo finančne nestabilné prostredie Nitry, ktoré si mesto a klub nezaslúžia, to považujem za nádej, že by to opäť mohlo fungovať. Nepoznám zázemie nových investorov, Peter v tom určite nie je sám, ale dúfam, že to pôjde.

Hammer si spravil meno ako autoobchodník, roky pôsobil ako hráčsky agent. Môže sa podľa vás vyprofilovať aj na dobrého šéfa klubu?

Prečo nie? Čo sa týka stability, v Nitre to už nemôže byť oveľa horšie, ako to bolo v posledných rokoch. Nie je náhoda, že to roky takto funguje, striedajú sa lepšie obdobia s horšími.

O predošlých šéfoch FC Nitra sa nedalo veľa vypátrať, o Hammerovi sa dá. Akú povesť má doma v Nemecku?