Jendrišek: Chcem naštartovať tento nový projekt

Prvý rozhovor hviezdnej posily FC Nitra.

8. jan 2021 o 16:50 Martin Kilian ml., (md), (jch)

Bývalý 37-násobný reprezentant Slovenska ERIK JENDRIŠEK (34) už zaberá s 8. tímom tabuľky. Po jeho prvom tréningu pod Zoborom sa nám vďaka ústretovému postoju klubu podarilo získať exkluzívny rozhovor so skúseným útočníkom.

Vraj ste boli dohodnutí v Trenčíne, šuškalo sa o záujme Trnavy, uvažovali ste o prestupe do Ružomberku a nakoniec ste v Nite. Prečo to nevyšlo s prestupmi na spomenuté adresy a vybrali ste si Nitru?

Zaujal ma v Nitre projekt, zbehlo sa to veľmi rýchlo. Všetci vedia, že o mňa bol záujem, je normálne, že som bol v kontakte s viacerými klubmi. Som tu vďaka vzťahu s Petrom Hammerom (nový šéf klubu) – poznáme sa dlhé roky a je pre mňa výzvou pomôcť mu s tým, čo chce tu vybudovať.

Neodradili vás negatívne správy, čo chodili o Nitre?

Samozrejme, mrzí ma, že Nitra nemá v posledných rokoch príjemné skúsenosti alebo nemala nejaké veci na oslavovanie, čo sa futbalu týka, ale myslím si, že je to tradičný klub. Je to mesto, ktoré si zaslúži dobrý futbal, vždy tu bola dobrá mládež, týmto smerom by sa to malo uberať. Som zástancom toho, aby v lige hrali tradičné kluby. Chcem tomu aj ja tomu trošku prispieť a pomôcť Nitre stabilizovať a naštartovať tento nový projekt.

Ste už úplne fit a pripravený byť najlepším strelcom Nitry?

Faško mi dal vysokú métu, neviem či ho dostihnem. Je to ťažké povedať v tejto chvíli, koľko gólov nastrieľam. Som samozrejme pripravený trénovať, pripravený zasiahnuť do zápasu, takže zdravotne by nemal byť žiaden problém a už sa nato teším.