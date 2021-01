V Nitre stáli pred odbernými miestami dlhé rady

Chceme to mať za sebou, zhodla sa väčšina čakajúcich na testovanie.

8. jan 2021 o 19:26 Miriam Hojčušová

Miloš Kocúr sa postavil do radu už o 14. hodine. Stál v ňom ešte o šestnástej. (Zdroj: mh)

NITRA. Pred odbernými miestami v Nitre stáli v piatok rady, vonku bolo len niekoľko stupňov nad nulou. Väčšina ľudí, ktorých sme oslovili, však bola v dobrej nálade.

Miloš Kocúr sa postavil do radu na Coboriho ulici o druhej, teda hodinu pred začiatkom testovania. Bol šestnásty.

„Odvtedy som sa posunul asi o štyri metre,“ povedal o 15.45 hodine. Ešte stále sa nedostal do budovy mestského úradu, kde je zriadené odberné miesto.

„Niektorí držali miesto viacerým ľuďom a tí sa pridružili. Takže z tých šestnástich bolo nakoniec 30 ľudí,“ vysvetlil pomalý postup v rade, ktorý sa ťahal ako had až do ulice nad mestským úradom.

„Išiel som sem rovno z roboty,“ poznamenal Kocúr, ktorý pracuje na radnici. Ešte v decembri prekonal zápal priedušiek, obával sa vtedy, že môže mať covid. Testy to ale vylúčili.

„PCR mi robili 30. decembra, prišla mi SMS, že som negatívny. Ale je to už viac ako sedem dní a keď chcem ísť v pondelok do práce, musím sa dať pretestovať,“ poznamenal Miloš Kocúr.

Dlhý rad stál aj pred Dominom neďaleko Mlynov. „Prišla som sem asi o 16.05, čakám zatiaľ len vyše pol hodinku,“ povedala pani Lenka z Nitry.

Aj ona prišla rovno z práce. Certifikát potrebuje do zamestnania a zároveň chce vedieť, ako je na tom zdravotne. „Síce, ešte by som nemusela ísť, nakoľko spadám do tej trojmesačnej lehoty – bola som testovaná ešte v novembri, kedy som bola pozitívna,“ prezradila.

V rade pred ňou čakali jej známi – pani Viera s mamou Vierou a synom Davidom. Všetci mali dobrú náladu. „Ja som už dôchodkyňa, už by som sa nemusela testovať, ale chcem vedieť, či som zdravá,“ povedala pani Viera staršia.

Množstvo ľudí stálo aj pred synagógou v centre Nitry. „Čakáme tu asi 45 minút, trochu mi je už zima od nôh,“ povedal mladý muž, ktorý sa prišiel testovať s priateľkou. „Potrebujeme to kvôli pohybu," povedal o certifikáte.

Niekoľko metrov za mladou dvojicou stála partia troch žien - sestry Eva a Tatiana spolu s bývalou kolegyňou Danielou. „Keď sme o 15.14 prišli, stáli sme pri zdravotnej škole na Farskej ulici,“ konštatovala o 16.40 pani Eva.

Dodala, že testovať sa prišli, lebo je to povinné: „Bez potvrdenia by som nemohla ísť ani prechádzku.“

Ženy sa zhodli, že všetci sú v kľude: „Nikto nenadáva, každý poctivo čaká.“ Rozhodli sa prísť už v piatok, aby mali cez víkend pokoj.

Pani Eva si počas prvého celoplošného testovania vystála na ZŠ Tulipánová šesťhodinový rad. „Teraz to ide rýchlejšie,“ zhodnotila.

Na testovanie do synagógy prišla aj partia, ktorá pred 17. hodinou stála na Farskej ulici. „Akurát to sledujem - o 16.10 som stál pred kostolom, odvtedy sme sa pohli dvadsať metrov,“ povedal Boris.

V rade stál spolu so Silviou a Ivetou. Aj oni mali dobrú náladu. Na čakanie nefrfľali. „Pozerali sme sa a všade inde bolo ešte viac ľudí, napríklad aj na futbalovom štadióne,“ zhodli sa.