V sobotu otestovali v Nitre o vyše štyritisíc ľudí viac ako v piatok

Testovanie pokračuje v nedeľu, posledné testy robia o 16:30 hodine.

9. jan 2021 o 19:58 Miriam Hojčušová

NITRA. Dnes sa dalo v Nitre otestovať 14 551 ľudí, 339 z nich bolo pozitívnych. Ide o predbežné čísla, ktoré zverejnil na sociálnej sieti primátor Marek Hattas.

V piatok otestovali 10 589 osôb, 296 bolo pozitívnych.

„Spolu je to 25 140 testovaných a 635 pozitívnych,“ zhrnul primátor. Pozitivita tak vychádza 2,53 percenta.

Testovanie pokračuje v nedeľu od 8. do 17. hodiny - posledný test robia o 16:30 hodine.

„Prosíme nezabúdajte, že ak ste mali negatívny výsledok antigénového testu, buďte naďalej opatrní a dodržujte všetky platné nariadenia,“ pripomína radnica.

Od pondelka platí v Nitrianskom okrese sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na COVID 19 (nesmie byť starší ako sedem dní) nebude možné ísť do zamestnania ani do prírody. Cesta do obchodu a lekárne je povolená.