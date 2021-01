Jendrišek? Vraj iba začiatok. Vieme, ako reálny je návrat Stocha

Ďalší cieľ Nemcov je jasný.

10. jan 2021 o 15:49 Martin Kilian ml.

Celý článok nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Nitrianskych novín.

Iní šéfovia začínajú táraninami, Nemci v FC Nitra začali skutkom. Div, že nespadol klubový facebook zo šokujúceho podpisu Erika Jendrišeka (34) do leta 2022 – 37-krát reprezentoval, strieľal (dorážka Čechom na Letnej za kriku Merčiaka) a hádzal (aut Kopúnkovi proti Talianom na MS 2010) najslávnejšie časy slovenského futbalu a v profikariére napálil 125 gólov, hoci vlani za grécky Volos aj pre zranenie iba dva.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako reálny je v tejto chvíli návrat Stocha a čo je pravdy na jeho dnešnom mítingu s vedením

Či je Jendrišek poslednou veľkou zimnou posilou Nitry

Aký prestup je na spadnutie a koľko novicov by vraj na 99 percent malo prísť v najbližšom týždni

Čo je ďalším cieľom Nemcov a aká je ich priorita u Šípoša

Prečo Nemci aktuálne prioritne neriešia zmeny v manažmente

Kto by mal byť jarným kapitánom Nitry

Aký bývalý ligový funkcionár dáva Ščasnému tipy na hráčov a ako tréner uvažuje o národnostiach posíl

Prečo sa Nitra zajtra nepredstaví na pôde Honvédu a kedy môžu padnúť definitívy o skúšaných hráčoch (aj dvoch nových Francúzoch)

„Príchod Erika je prvý signál pre verejnosť, že to tu s futbalom myslíme vážne a už by tu nemali byť problémy. Na tréningu hneď bolo vidno, kto prišiel – ten prehľad, to zakončenie... Vieme, čo v kariére dokázal. Kto sa od neho bude chcieť niečo naučiť, naučí sa, ale on aj sám podá šatni pomocnú ruku,“ netajil tréner Michal Ščasný (42).