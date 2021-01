Blesková stovka, osobák Nemca, posily ešte nedotiahli

Nitra - Miškovec 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Dve využité presilovky poslali Nitru na koňa, prebudil sa Tvrdoň, hokej však najviac chutil tradične Slovákovi a zase i Nemcovi.

Góly: 8. Švarný (Šťastný, Kollár), 25. Nemec (Tvrdoň, Holešinský), 34. Tvrdoň (Slovák, Bodák), 43. Slovák (Nemec), 60. Tvrdoň (Nemec, Slovák) - 19. Egle, 37. Flick (Vas, Egle).

Rozhodovali: Baluška, Adamec - Vyšný, Jedlička, vylúčení: 7:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

NITRA: Cowley – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Bodák, Vitaloš, Pupák, Knižka – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, A. Šťastný, Žitný – Pätoprstý, Holešinský, A. Sýkora – J. Minárik, Šiška, Múčka - Fominych.

Dušan Milo, asistent trénera Nitry: "Nachystali sme sa na Miškovec, keďže sme s nimi ešte túto sezónu nevyhrali. Sme radi, že to takto dopadlo. Mali sme celkom dobrý vstup a mohli sme zápas rozhodnúť už skôr. Za stavu 3:1 sme mali pár šancí, no nedali sme góly a následne sme dostali na 3:2. Začalo sa to dramatizovať. Tretiu tretinu sme stiahli hru na tri päťky, čo sa vyplatilo a uhrali sme to. Sme radi za tri body."

(KIJ, TASR)