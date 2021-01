Certifikát nestačí, polícia žiada aj potvrdenie, že idete do práce

Cez víkend zomrelo v nitrianskej nemocnici trinásť covid pacientov.

11. jan 2021 o 15:28 Miriam Hojčušová

Policajná kontrola na ceste v smere z Levíc do Nitry. (Zdroj: SITA)

NITRA. Aktuálne je vo fakultnej nemocnici hospitalizovaných 198 covid pacientov, sedemnásť je ventilovaných. Informovala o tom hovorkyňa Tatiana Kubinec.

Ľudia z regiónu sú prevážaní aj do iných nemocníc, Nitrania napríklad ležia aj na covid oddelení v Galante.

Za víkend zomrelo v nitrianskej nemocnici trinásť covid pacientov. Pohrebné služby nestíhajú, krematórium ide na plné obrátky. Využíva sa už aj druhý chladiaci príves, ktorý zabezpečilo mesto.

Radnica je pripravená poskytnúť na telá nebohých aj zimný štadión.

Pri plošnom testovaní zistili v okrese 2 329 pozitívnych. Otestovať sa dalo 95 558 ľudí. Nasledovať majú dve ďalšie kolá.

V Nitrianskom okrese platí od dnešného dňa prísnejší lockdown. Do práce, do prírody aj na výdajné miesto je možné ísť len s potvrdením o negatívnom teste, nesmie byť starší ako sedem dní. Do obchodu či lekárne je možné ísť aj bez testovania.

Osoby, ktoré v posledných troch mesiacoch prekonali covid a majú o tom doklad, sa testovať nemusia.

Polícia opakovane žiada, aby "všetci obyvatelia mesta a blízkeho okolia dôsledne dodržiavali prijaté opatrenia, ktorých účelom je zníženie mobility" Ľudí vyzýva, aby z dôvodu urýchlenia kontroly mali nachystaný občiansky preukaz, certifikát s negatívnym testom alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia covid 19 a potvrdenie od zamestnávateľa, že cestujú do práce.

Nitrianska MHD jazdí do dnešného dňa ako v sobotu. Nad rámec cestovného poriadku sú pridané mimoriadne spoje na linkách 4, 8, 16, 17, 22 a 23. Dôvodom obmedzenia je znížená mobilita obyvateľov a zvýšená práceneschopnosť vodičov.