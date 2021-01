Jendrišek volá do Nitry aj Stocha. Filo ma v Ružomberku nechce, priznal

Rozpráva aj o návrate do reprezentácie.

11. jan 2021 o 19:10 Martin Kilian ml.

Dnes doobeda sa – hoci na diaľku – v Nitre konala tlačovka na tému čerstvej zvučnej posily. Strelec ERIK JENDRIŠEK (34), 37-násobný reprezentant, odpovedal na otázky médií.

V Nitre nemáte okrem Hammera žiadne väzby, nijakého bývalého spoluhráča, takmer 15 rokov ste nehrali na tunajšom štadióne. Vysvetlite vašu prekvapujúcu voľbu.

Peter Hammer. On mi pomohol v Nemecku, teraz chcem pomôcť ja jemu v tom, čo chce vybudovať.

Ako sa cítite v Nitre?

Výborne. Šatňa ma hneď prijala medzi seba. Aj tréner (Michal Ščasný) robí na mňa veľmi dobré dojmy. Čakám, kedy začne liga.

Vlani ste mali problémy s platničkami. V akom stave je váš chrbát teraz?

Myslím si, že každý, kto ma videl na tréningu, vidí, že je všetko úplne v poriadku. Som za to veľmi rád.

Technický riaditeľ Martin Peško, útočník Erik Jendrišek a zástupca FC Nitra Nik Schwarz pri podpise zmluvy na rok a pol. (zdroj: fcnitra.com)

Aký je váš názor na tento slovensko-nemecký projekt?

Nie som investor a zaručiť sa za to nemôžem, ale verím, preto som v Nitre, že to ide dobrým smerom. Bodaj by to prinieslo ovocie nielen Nitre, ale celkovo slovenskému futbalu.

Našli ste v Nitre lepšie finančné podmienky ako vo Volose?

Určite nie. Samozrejme, v zahraničí som mal lepšie platové podmienky, preto som bol v zahraničí a nie doma. Rozhodol som sa ísť blízko k mojej rodine, peniaze už neboli tá pravá motivácia, prečo počas pandémie zostať v zahraničí.

Zmluva s Nitrou znie na rok a pol. Je v nej zahrnutá aj dohoda, že vám klub nebude brániť v prestupe, ak sa rozstrieľate do parádnej formy?

Viac-menej sa už sústredím na slovenskú ligu a veľké prestupy neplánujem. Samozrejme, keby prišla ponuka z Realu Madrid, Nitra mi nebude brániť. Je to o vzájomnom rešpekte a dohode. Prišiel som ako voľný hráč, takže ak by nastalo niečo také, tak by sme sa dokázali bez problémov dohodnúť.

Vyjadrili ste sa, že by ste si vedeli predstaviť návrat do Ružomberka. Prečo to nevyšlo?

Z dôvodu, že Ružomberok nemá záujem. Pán Filo má v klube nechce, nepotrebuje. Z Ružomberku som ani nemal ponuku, takže som sa ňou ani nemusel zaoberať.

Na čom zlyhal váš podpis Trenčínu?

Trenčín bol veľmi blízko k zisku mňa do tímu. Boli to veľmi korektné jednania. Rozišli sme sa veľmi dobre. Pochopili, prečo som sa rozhodol pre Nitru. Nevyšlo to preto, lebo som v Nitre.

Z akých krajín ste mali zahraničné ponuky?

Mal som ponuky z Cypru, niečo bolo aj z Grécka. Už od leta som hľadal možnosti blízko domova, to je hlavný dôvod, prečo som tu.

Od mája 2014 ste nereprezentovali. V októbri ste mali 34 rokov, cítite ešte šancu na dres Slovenska alebo je to podľa vás úplne uzavretá kapitola?

Neviem, či je tam šanca. V prvom rade musím podávať dobré výkony v Nitre. V druhom rade nemôžem mať zdravotné problémy. Vrátili sa aj starší hráči do reprezentácie ako ja – v Taliansku Quagliarella, vo Švédsku sa ide vrátiť Ibrahimovič – takže si myslím, že keby som na to mal výkony, fyzicky a skúsenosťami by som si miesto zastal. Teraz je to ale hudba budúcnosti.

V sezóne 2005/06 vám bola Nitra známa Róbertom Rákom, s ktorým ste sa preťahovali o korunu kráľa strelcov a napokon si ju podelili. Ako si na to spomínate?

Roba som poznal už z Ružomberka. Krásne obdobie. Viem, že sme sa doťahovali. V poslednom kole som mal kopať všetky penalty a všetko, len aby som to vyhral, nepodarilo sa. Pekne sme si to rozdelili. Bol to pekný ročník pre Nitru aj Ružomberok.

Posila s veľkým P - takú rolu by mal v Nitre zaujať Erik Jendrišek. (zdroj: fcnitra.com)

Do Klubu ligových kanonierov vám chýba 22 prvoligových gólov. Je to jedna z vašich ambícií?

Určite áno.

S Vittekom ste odohrali 16 zápasov za reprezentáciu, boli spolu na MS v Afrike 2010. Uvažuje o funkcionárskej ponuke z FC Nitra. Zlomíte ho?

S Robom som ešte ohľadom Nitry vôbec nekomunikoval. Dá sa povedať, že všetko viem iba od pána Hammera a z médií. Určite by bol prínosom, ale neviem, aká je v danej chvíli situácia.

So žiadnym krídelníkom ste za Slovensko neodohrali viac zápasov ako so Stochom (21). V Nitre chce končiť kariéru, skúsite ho prehovoriť, aby sa vrátil už teraz?

Neviem, či už chce ukončovať kariéru. Je mladší ako ja. Už sme si vymenili správy po podpise, gratuloval mi a nabádal ma, aby som Nitre pomohol. Samozrejme, napísal som mu, že sa môže pridať. Uvidíme.

Uvažujete, dokedy ešte chcete hrať futbal, kde ukončiť kariéru a čo robiť po nej?

S Nitrou som dohodnutý na rok a pol. Potom budem vidieť, ako som na tom fyzicky a zdravotne. Zatiaľ sa cítim dobre, nad koncom neuvažujem. Mám stanovenú hranicu 22 gólov, takže dovtedy ma tu budete mať na očiach (úsmev).

Viete si predstaviť, že by ste v Nitre ukončili kariéru?

Viem, prečo nie? Už mi do záveru nechýba dvadsať rokov, je to pár rôčkov. Samozrejme, uvidíme, či bude Nitra so mnou spokojná a ja v Nitre, ale viem si to predstaviť.