V Nitre dnes začali so zimnou údržbou, padá prvý sneh

Prvý výjazd bol už ráno o druhej, pracovníci išli do troch lokalít.

12. jan 2021 o 16:53 Miriam Hojčušová

NITRA. V meste dnes padá prvý sneh. Pracovníci zimnej údržby išli do terénu už ráno o druhej. Poprašok bol na Klokočine, Čermáni a Zobore.

Po 16. hodine sú biele aj ulice v centre Nitry. „Sedem pracovníkov už išlo do terénu posýpať,“ povedal Ľubomír Muzika, vedúci správy mestských služieb.

Radnica už na jeseň vyzvala ľudí, aby sa zapojili do odpratávania snehu z chodníkov pred domami. Po chodníkovej novele to musí zabezpečiť mesto. Ponúka päť eur na hodinu.



Keby bolo treba, chcú do zimnej údržby zapojiť aj väzňov. Ich pomoc využili už v roku 2019. Za každého zaplatili 2,30 eura na hodinu. Cez víkend bol príplatok 25 percent, počas štátneho sviatku 50 percent.

Chodníky čistili od snehu aj obyvatelia, hoci to už nie je ich povinnosť. Väčšinou sa vyjadrili, že to robia najmä pre seba a svoju rodinu.

Nitra má aktuálne v sklade k dispozícii 500 ton soli a 500 ton drviny.