Odsúdený člen gangu zo Serede pomáha pri odhaľovaní prípravy vraždy generálneho prokurátora Žilinku

Obžalovaného Iľju W. odsúdili na deväť rokov väzenia.

14. jan 2021 o 16:46 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. SEREĎ. Obžalovaného Iľju W., člena zločineckého gangu zo Serede, ktorý sa zaoberal distribúciou drog a polícia ho zadržala v rámci rozsiahlej akcie Venal, odsúdil vo štvrtok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, na deväť rokov väzenia. Hneď v prvý deň procesu, vlani v septembri, urobil vyhlásenie o vine a priznal sa k spáchaniu trestnej činnosti podľa obžaloby.

Znížený trest

Okrem priznania mu k mimoriadnemu zníženiu trestu pomohla aj spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa obžalovaný významnou mierou podieľa na odhaľovaní závažnej trestnej činnosti - prípravy úkladnej vraždy. Má ísť o súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Prokurátor ÚŠP v záverečnej reči navrhoval pre Iľju W. desať rokov väzenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Návrh trestu zohľadňoval v tomto prípade spoluprácu obžalovaného s OČTK v inej závažnej trestnej veci. Je to v súlade s tým, čo umožňuje trestný zákon. Výšku trestu ešte prekonzultujem s nadriadeným a vyjadrím sa v zákonnej lehote. V zásade plus-mínus jeden rok sa neodlišuje od návrhu ÚŠP, takže uvidíme," konštatoval prokurátor ÚŠP v súvislosti s možným odvolaním.

Na súde nebol

Iľja W., ktorý je bratom Slavomíra W., označovaného za hlavu zločineckej skupiny, na súd neprišiel. Jeho test na ochorenie COVID-19 bol vyhodnotený ako pozitívny, preto sa nechal zastupovať iba svojím obhajcom.

"Urobili mu test, ktorý vykázal pozitivitu. Či je naozaj pozitívny, to ja neviem, je v karanténe a nemohol prísť. Nechceli sme to naťahovať, takže dal súhlas, aby sa konalo v jeho neprítomnosti. Z môjho pohľadu je to za danej situácie primeraný trest," reagoval obhajca Juraj Gavalec. Jeho klientovi hrozilo viac ako 20 rokov.

Traja sú ešte na úteku

Prokurátor ÚŠP podal obžalobu v tejto kauze celkovo na desiatich členov zločineckej skupiny okolo Slavomíra W., traja z nich sú stále na úteku a súd koná voči nim ako ušlým. Ich pobyt bol už údajne identifikovaný, ale viazne to na "trošku komplikovanom právnom styku krajiny".

Obžaloba ich viní zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a súvisiacej trestnej činnosti zameranej na výrobu a distribúciu pervitínu, ako aj distribúciu kokaínu. V prípade dokázania viny niektorým hrozí 20 až 25 rokov väzenia, prípadne doživotie.