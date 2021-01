V Nitre mu vyliečili choré obličky. Odmenil sa gólmi, ktoré písali históriu (+FOTO)

Kráľ strelcov československej ligy Michal Pucher by sa pred pár dňami dožil 90 rokov.

19. jan 2021 o 7:00 Martin Kilian

Bol symbolom úspechov nitrianskeho futbalu v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Počas štyroch prvoligových sezón (1959-1963), keď Michal PUCHER doma strelil gól, tak mužstvo prehralo len tri zápasy!

Bol to práve on, kto v prvom domácom ligovom zápase vo federálnej lige pred 15-tisíc divákmi začal písať klubové anály trefou už vo 4. minúte. Dodnes je najlepším strelcom Nitry v čsl. lige. V jej drese v 101 zápasoch trafil do čierneho až 57-krát! V rámci slovenskej ligy ho predstihol iba Róbert Rák (61/125).

Kandidát na sochu pred štadiónom by sa bol pred pár dňami dožil 90 rokov. Práve dnes, 19. 1., je to 22 rokov, čo opustil tento svet.

Pritom to, že sa usadil v Nitre, bolo aj dielom náhody.

Z dostupných faktov a spomienok jeho žijúcej manželky Terézie, listujeme v knihe jeho života.

Kariéru začínal dvakrát

Michal Pucher vyrastal vo Svätom Jure. Futbal začal hrať v Partizánskom, kde chodil na tzv. Baťovu školu. Prvú ligu okúsil ako 21-ročný za Tatran Prešov, dvojročnú vojnu strávil v Trenčíne a v Olomouci. V roku 1955 odišiel do bratislavského Slovana. Tam však odohral len pár zápasov, keď sa objavil zdravotný problém, ktorý ho na dlhší čas odstavil od futbalu. Na pravidelnej lekárskej prehliadke v januári 1956 mu lekári zistili vážnu chorobu obličiek.

Po istom čase za ním prišli ľudia z nitrianskeho klubu s návrhom, že sa ho ujme uznávaný odborník MUDr. Štefan Griesbach. Michal bol o pol roka zdravý. Mohol sa vrátiť do Slovana, ale cítil povinnosť zostať v Nitre. To bol akoby druhý začiatok jeho kariéry.

Usadil sa v meste pod Zoborom, kde sa aj v roku 1960 oženil. Vysokú školu si urobil neskôr, v roku 1969 končil s titulom inžiniera na VŠP. O štyri roky získal ešte trénerský certifikát na FTVŠ.

Postúpil ako hráč aj ako tréner

Michal Pucher je spojený s veľkými úspechmi nitrianskeho futbalu. Ako hráč prispel k prvému postupu oddielu do čsl. ligy v roku 1959. Hneď v debutovej sezóne získal pohár pre najlepšieho strelca súťaže. Pomohol mu k tomu aj zápas proti Dynamu Praha, v ktorom strelil päť gólov!

Mužstvo TJ Slovan Nitra doviedol k historického druhému miestu vo federálnej lige (1962).