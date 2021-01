Hrozivý faul Réwaya na Kollára. Otras mozgu i ospravedlnenie

Nitra nevyužila osem presiloviek, predsa bodovala ôsmykrát v rade.

17. jan 2021 o 21:14 Martin Kilian ml.

Škaredý pohľad na ležiaceho Kollára po faule Réwaya v 45. minúte. Košičan spravodlivo schytal trest do konca zápasu. (Zdroj: Miroslav Slávik)

Malý zázrak, že hoci Nitru prekorčuľovali Košice (2:3sn), v roku 2021 bodovala už vo štvrtom zápase, v ktorom herne neohurovala a priebežne prehrávala.

Včera až do času 59:26, kedy jej v hre 6 na 5 vytrhol tŕň z päty Marek Tvrdoň (2:2). Napriek neideálnemu výkonu v dueli mu tréner Antonín Stavjaňa veril až do konca. Odmenil sa nahrávkou cez bránkovisko, od korčule Pavlina odrazenou do sita.

Corgoni následne prehrali tretie sezónne nájazdy zo štyroch. Belluš si prikopol puk o korčuľu a víťazne zavesil Cowleymu.