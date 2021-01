Koronavírus: Odberné miesta v Šali a vo Veči (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Šali a vo Veči.

19. jan 2021 o 14:56 PJ

ŠAĽA. Mesto sa pripravuje na víkendový celoplošný skríning. Radnica už zverejnila zoznam odberných miest.

V piatok sa bude testovať od 15:00 do 18:00, mesto však ešte odberné miesta pre tento deň nezverejnilo.

V sobotu sa bude testovať od 9:00 do 18:00, v nedeľu od 9:00 do 15:00, a to na 16 odberných miestach:

Šaľa - 10 odberných miest

ZŠ Ľ. Štúra, Školská ulica – 1 odberné miesto

ZŠ J. C. Hronského, Krátka ulica – 1 odberné miesto

Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika – 1 odberné miesto

ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná ulica – 1 odberné miesto

Mestská športová hala, Kvetná ul. – 6 odberných miest

Veča - 6 odberných miest

Kultúrny dom vo Veči, Nitrianska ulica – 2 odberné miesta

Spojená škola, Ul. Nivy – 1 odberné miesto

ZŠ J. Hollého, Hollého ulica – 2 odberné miesta

ZŠ s MŠ Bernolákova, Bernolákova ulica – 1 odberné miesto

Radnica upozorňuje, že do piatku 22. januára 2021 sa dá otestovať aj na Diakovskej ulici č. 13 (Peter Bakič, s.r.o.) a pred budovou polikliniky (Mediform s.r.o.).

Na nedeľu radnica zabezpečí pre ľudí z Kiliča a Hetmína odvoz na testovanie. Záujemcovia môžu mesto kontaktovať na čísle 0905 585 626.