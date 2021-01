Nájazdová katastrofa lídra Cowleyho: Račko má nápad

Pravidelne zachraňuje Nitre krk, ale v „penaltách“ má prakticky najhoršiu úspešnosť z brankárov extraligy. Prečo?

20. jan 2021 o 0:00 Martin Kilian ml.

Schoval rovných 900 pukov, suverénne najviac z brankárov extraligy, lapačkou prečesal Nitre cestu k prvému a teraz piatemu miestu, ale predsa v nablýskanom brnení Evana Cowleyho (25) nájdete puklinu.

Odkedy Američan na Troch kráľov v Nových Zámkoch (3:2) chytil všetky tri nájazdy, proti Detve (1:2), Košiciam (2:3) a včera Slovanu (3:4) iba dva z dvanástich!

JOZEF RAČKO (36), od leta tréner gólmanov HK, pre MY Nitrianske noviny odhalil možné východiská.

Čo ste včera na striedačke ukazovali Cowleymu vo videu pred nájazdmi? Zakončenia slovanistov?

Áno, troch z nich. Nielen pred nájazdmi, ale už ráno. Napokon z nich išiel iba O´Donnell a spravil to, čo robí vždy – to nám troška nevyšlo. Ostatní to previedli celkom dobre.

Patrilo by sa ale niečo aj chytiť.

Cowley v nájazdoch Slovan (3:4) – 0/4 Košice (2:3) – 1/3 Detva (1:2) – 1/5 N. Zámky (3:2) – 3/3 Zvolen (3:4) – 2/4

Ukazujete Evanovi strelcov nájazdov na videu pravidelne?

V Nových Zámkoch sme to spravili a vyšlo to. Aj so Zvolenom sme si to povedali, na koho si má dať pozor.

Nedá sa ale zamerať iba na jeden typ zakončenia – keď daný hráč desaťkrát trafil nájazd tak, jedenástykrát už môže inak.

Nitra vďaka perfektným výkonom Evana Cowleyho získala v sezóne aj body, s ktorými nerátala, jeden z najdôležitejších mužov tímu však musí zapracovať na chytaní nájazdov. (zdroj: Miroslav Slávik)

Štyri inkasovania zo štyroch včerajších nájazdov Slovana ale zrejme nebudú náhodou, však?

Asi si už začína neveriť. Budeme musieť popracovať na psychike. Keby chytil prvý nájazd ako v Nových Zámkoch, možno by to dopadlo úplne inak.

Lapil iba 2 z 12 posledných nájazdov. Mali ste kedysi ako brankár podobnú sériu? Čo mu môže teraz najviac pomôcť?

Pamätám si iba na tie dobré (smiech). Mne nájazdy celkom išli, skúsim Evanovi poradiť. On však chytá trochu iným štýlom. Budeme musieť prísť na to, ako by mohol byť na nájazdoch úspešnejší. Jednoducho musí nejaké vyhrať.

Laik by povedal, že Cowley býva v nájazdoch priveľmi zacúvaný v bráne. Aký je váš odborný pohľad?

Dá sa povedať, že keď ide spraviť zákrok, je trochu na čiare. Pred nájazdmi som mu hovoril, aby nebol hlboko v bráne a bol trochu agresívnejší, vyššie postavený. Asi mu trochu chýba načasovanie. Možno nebol ani zvyknutý na strelcov, ktorí išli. Je to ale najmä o psychike. Pár dobrými nájazdmi sa to zlepší.

Nepomohol by mentálny tréner?

K tomuto sa neviem vyjadriť.

Ako sa vám s Evanom pracuje po ľudskej stránke?

Je to super chalan, dobrý do partie. Bol draftovaný do NHL, má kvality na ľade i mimo neho. V kabíne je vodcovskou osobnosťou, aj na ľade z neho srší energia. Stále má čo mužstvu dať.

Máme priateľský vzťah. Dúfajme, že budeme spolupracovať aj v budúcej sezóne (úsmev).

Jozef Račko odchytal za Nitru 93 extraligových zápasov. (zdroj: archív (JR))

V kontexte tej aktuálnej je veľkou oporou Nitry. Súhlasíte?

Áno. Veď len v poslednej sekunde so Slovanom chytil lapačkou puk, ktorý pokojne mohol skončiť v bráne (pozn. - a v 48. min. aj tutovku Jasenca).

Má to ťažké hlavne preto, že má veľa roboty. Veľakrát musí byť sústredený celých 60 minút. Nepamätám si, že by v tejto sezóne vôbec mal oddychový zápas s len 25 strelami, keď chytí, čo má, maximálne dve-tri tutovky, vyhrá sa 4:1 či 5:1 a ide sa spokojne domov. Aj také zápasy brankár potrebuje. A potrebuje ich trochu viac než iba jeden za sezónu.

Je toho naňho dosť, ale chce chytať, stále si verí, vždy je dobre naladený.

V Detve podal v riadnom hracom čase bezchybný výkon, problém nebol ani s Košicami, od Slovana dostal tri góly, ale všetky boli nešťastné – buď mu zavadzali naši hráči alebo tam bol teč.

A že mu nejdú nájazdy? Svet sa predsa nekončí. Zatiaľ z toho vedu nerobíme. Vieme na ne prípadne vytiahnuť niekoho iného – máme tam adepta (tajomný úsmev).