V Nitre otvorili tri materské školy a päť školských klubov

Riaditeľky posudzujú zamestnanie oboch rodičov.

20. jan 2021 o 12:04 Miriam Hojčušová

NITRA. Mesto otvorilo tri materské školy a päť školských klubov. V prípade potreby je pripravené ich počet rozšíriť.

Zariadenia sú aktuálne určené len pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Musia predložiť potvrdenie od zamestnávateľa aj certifikát z testovania.

Ide najmä o pracovníkov v zdravotníctve, hasičov, policajtov, príslušníkov ozbrojených zložiek „a ďalších zložiek, ktoré stoja v prvých líniách, bez ktorých nie je možné túto extrémnu situáciu zvládnuť“.

„Ďalej sa to týka aj rodičov zamestnaných v energetike, doprave, na pošte, predavačiek potravín a drogérie, ak je to nutné. Riaditeľky individuálne komunikujú s rodičmi a posudzujú zamestnanie oboch rodičov,“ povedala vedúca odboru školstva na radnici Mária Orságová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Maximum 10 detí v triede

„Otvorené sú MŠ Párovská, MŠ Ľudovíta Okánika a MŠ Čajkovského. Brali sme ohľad na rodičov z rôznych mestských častí a technické podmienky jednotlivých budov - samostatné vchody, samostatné výdajne stravy,“ doplnila Magdaléna Feketeová.

Z celkového počtu 101 prihlásených detí nastúpilo minulý týždeň 59. Sú v triedach, kde je maximálne po desať detí, dodržiavajú sa prísne epidemiologické podmienky.

Orságová hovorí, že vyhoveli všetkým rodičom, ktorí v zmysle vyhlášky RÚVZ v Nitre účinnej od 5. januára potrebovali umiestniť deti. „Ďalší rodičia, ktorí patria do kritickej infraštruktúry a nevyužili ponuku, sa môžu informovať prostredníctvom riaditeliek materských škôl.“

Nahlásených bolo viac

V rovnakej situácii sú školské kluby, ktoré sú aktuálne otvorené na piatich školách: ZŠ Fatranská, Cabajská, Nábrežie mládež, Tulipánová a Benkova.

„Boli otvorené podľa požiadaviek rodičov z kritickej infraštruktúry. Počas minulého týždňa ich navštevovalo 38 žiakov. Pôvodne ich bolo nahlásených 105,“ vyčíslila Mária Orságová.

Dodala, že podobne ako v materských školách sa musia rodičia preukázať testom a potvrdením od zamestnávateľa.

Do škôl sa deti ešte nevrátia

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa deti do materských a základných škôl nevrátia ani na budúci týždeň. Viacerí rodičia majú komplikovanú situáciu.

„Môj zamestnávateľ trvá na tom, aby sme chodili do práce, hoci nie sme súčasťou kritickej infraštruktúry. Preto som sa ani nepokúšala deti prihlásiť do škôlky,“ zdôverila sa mladá žena z Klokočiny.

Minulý týždeň dala dve deti k babke, no hovorí, že to nezvláda, ťahá jej už na osemdesiatku. „Ešte neviem, čo budem robiť. Ak zostanem s deťmi doma, obávam sa, že v budúcnosti už so mnou nebudú vo firme počítať,“ netají obavy dvojnásobná mama.