Ščasný: Máme na stred II. ligy, bez posíl tu nebudem

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

20. jan 2021 o 14:00 Martin Kilian ml.

Dochvíľne bránenie, súhra, postupný útok. A v prvom rade kvalita. Nič z toho dnes Nitra ani náhodou nemala.

Hoci pravačkou Šefčíka viedla (1:0), Šamorín otočil štandardkami Baeza (1:2) a domácu obranu zahanbili aj prosté brejky Janča (1:3) a Šveca (1:4). Výskok Celestina na center Tancika (2:4) v II. polčase, keď FC hral ešte pasívnejšie, nič neriešil.

Trogárom hrozí jarné vypadnutie, predsa tréner MICHAL ŠČASNÝ (42) ani v polovici zimnej prípravy nerobí s konkurencieschopným kádrom.

Ako by ste zhodnotili prípravný zápas so Šamorínom (2:4)?

Nie je čo hodnotiť. Som iba rád, že sme dostali takúto lekciu a že konečne začneme robiť na tom, aby do klubu prišli normálni hráči.

Trojobrancový systém tímu príliš nesedel, ale asi niet z čoho vyberať...

Tu vôbec nehovoríme o systéme. Fungoval som v ňom v Senici aj so zahraničnými hráčmi z líg, v ktorých nehrajú tak vyspelí hráči ako z Nemecka. Je to o kvalite a my ju momentálne nemáme.

Kvalita tohto mužstva je teraz – možno – na stred druhej ligy.

Nitra - Šamorín 2:4 (1:4) Góly: 4. Šefčík, 54. Celestine – 12. Kostas, 26. Mezovský, 35. Jančo, 37. Švec. R R. Sedlár (I. Hádek ml., M. Uhrin), bez divákov. NITRA: Šípoš – Fabiš, Kolčák, Rédeky – Šefčík, Regäsel, Vrábel, Tancik – Kurt – Celestine, Jendrišek. Striedali: Trnovský – Ferjani, Cehula, Spáčil, Ferleťák, Bias, Sabo, Demian.

Máte indície, že sa to môže zvrtnúť?

Dúfam. V inom prípade tu nebudem.

Takže ak neprídu posily, nebudete na jar v Nitre?

Načo? Momentálne je tu päť-šesť hráčov do základnej jedenástky, ostatní môžu, dajme tomu, naskakovať v priebehu a o pol roka hrať v základe. Jednoducho tu teraz nie je kvalita. Mali sme rozrobených nejakých hráčov, trvalo to, medzitým podpísali inde.

Ja určite nebudem dávať svoje meno do toho, aby som vypadol s Nitrou.

Enzo Celestine, francúzsky útočník na skúške, dal gól. Chcete ho podpísať?

Po prvom týždni som povedal, že ho chcem. Je atletický, rýchly, súbojový, vie zakončiť, čo dnes v zápase neukázal. To je druhá vec. Môže to byť o únave.

Čas do výkopu jari (6. 2. v Pohroní) sa kráti. Vidíte reálne, že sa tu stihne niečo vybudovať?

Môžem iba dúfať. To je jediné, čo môžem. Ako som hovoril, denne pozerám 10-15 hráčov, do jednej-druhej som na Instate, s asistentom si píšeme správy, ako vyzerajú a aké majú plusy a mínusy, ale zatiaľ to robím zbytočne.

Medziriadkovo cítiť, že urgencia priniesť posily je úplne jasná...

Už teraz je neskoro. Sme v tretom týždni prípravy. Myslel som si, že po tom všetkom, čo sa v Nitre udialo, bude prvý týždeň hektický, ale po ňom budem mať k dispozícii minimálne šestnásť hráčov, s ktorými sa môže robiť liga. Momentálne nenastalo nič.

Napríklad Yanni Regäsel prišiel nepripravený, Oliver Bias takisto, samozrejme, po tréningových dávkach sa už dvakrát zranili.

Ramzi Ferjani potrebuje čas, aby si zvykol na mužský futbal. Samozrejme, vidím u neho aj nadváhu a tieto veci.

Sinan Kurt je vynikajúci futbalista, ale nepripravený.

To všetko sú hráči, ktorí isto nie sú pripravení na prvé kolo ligy. Hovorím to otvorene, stále na rovinu a nemám dôvod niekomu klamať.