Čakanie na výhru pokračuje

Líder tabuľky MOL ligy nestratil body ani v Šali.

20. jan 2021 o 21:19 Martin Kilian

V stredu odohrali hádzanárky Dusla ďalší majstrovský zápas. Proti favoritovi z Mostu sa v prvom polčase vytiahli (viedli aj o tri góly), v prestávke bol stav vyrovnaný. Lenže po obrátke prehrali 9-minútový úsek rozdielom 0:9 (z 18:18 na 18:27) a bolo rozhodnuté.

Šalianky odohrali 9 zápasov a naďalej čakajú na tretie víťazstvo v sezóne, naposledy zvíťazili 17. novembra.

HK Slovan Duslo Šaľa - DHK Baník Most 24:34 (16:16)

DUSLO: Furgaláková, Kusyová, Voržáčková - Némethová 7/4, Obstová 3, Königová 3, Ušiaková 3, Tulipánová 2, Varjassiová 2, Ščípová 2, Zlatinská 1, Pócsiková 1, Takáčová, Špendlová, Tisajová, Pálová.

Most (najviac gólov): Zachová 10/3, Kostelná 5, Borovská 4.

Rozhodovali Budzák, Záhradník, vylúčené: 2:6, ČK: Borovská (Most), pok. hody: 5/5 - 3/3.

Peter Pčola, tréner: „Odohrali sme vynikajúci prvý polčas. V druhom polčase súper zagresívnil obranu, kde získal pár lôpt a trestal nás protiútokmi. Problém bol, že sme sa snažili čo najskôr zmazať náskok, namiesto toho, aby sme hrali trpezlivo na gól. Pri tom sme začali strácať lopty aj pri našom prechode do protiútoku a to už bola voda na súperov mlyn. Ani dva timeouty v rýchlom slede za sebou už rozbehnutý Most nepribrzdili. Nakoniec od nás odchádzajú pre nás s krutým, ale zaslúženým víťazstvom."

Už v sobotu 23. 1. by sa mali Šalianky predstaviť na palubovke Poruby.