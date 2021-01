Basketbalistka z Nitry je v reprezentácii, trojky strieľa ako nikto

Natália Martišková je odhodlaná tvrdo pracovať a sníva o ligovom zlate s Piešťanmi.

29. jan 2021 o 7:00 Martin Kilian

Slovenské reprezentantky v basketbale v úvode februára ukončia účinkovanie v kvalifikácii o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy, v domácom prostredí v Piešťanoch ich čakajú súboje proti výberom Maďarska (4. 2.) a Holandska (6. 2.). Šampionát bude v júni v Španielsku a Francúzsku.

Do užšej nominácii trénera Suju sa po prvýkrát dostala 21-ročná Natália Martišková. „Som vďačná za túto príležitosť a teším sa na to, čo ma čaká,“ netají odchovankyňa BKM Junior UKF Nitra.

Natália Martišková * nar. 24. 6. 1999 * výška: 170 cm, post: krídlo, rozohrávač Článok pokračuje pod video reklamou * Po 15 ligových zápasoch 2020/21 má priemery: 23 odohraných minút, 11,1 bodu, 2,1 asistencie, 2,7 získanej lopty. * Zo všetkých hráčok extraligy má najlepšiu percentuálnu úspešnosť pri streľbe za tri body (47,4 %).

Zaujímavé je, že predchádzajúcu sezónu strávila Natália „iba“ v prvej lige v drese Starej Turej. Extraligu hrala už predtým doma, ale klub sa z nej v lete 2019 odhlásil.

„Rozhodnutie hrať nižšiu súťaž sa mi možno zo začiatku nezdalo ako najsprávnejšie, ale tá sezóna mi len dokázala, že basketbal je naozaj to, čo ma baví a som ochotná spraviť všetko pre to, aby som mohla byť na ihrisku. Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tímu Piešťanských Čajok, bojovať o popredné priečky tabuľky a hrať tiež medzinárodné súťaže. Sú tu bezkonkurenčne najlepšie podmienky,“ hovorí mladá basketbalistka, ktorú poháňajú dopredu vysoké ambície.

„S tou najväčšou pokorou, ale moje osobné aj basketbalové ciele sú len tie najvyššie. Byť oporou pre tím, neustále napredovať a naším spoločným cieľom v Piešťanoch je mať na konci sezóny zlatú medailu,“ prezradila Natália. Jej spoluhráčkou v drese Čajok je ďalšia Nitrianka Terézia Sailerová.

„Naty“ však vie, že ešte má na čom pracovať. „Vždy je čo zlepšovať a to platí aj v mojom prípade. Konkrétne by som chcela byť viac univerzálnejšou hráčkou, čiže byť si istá na rozohrávke rovnako ako na krídle,“ vysvetľuje.

Ako vraví, skĺbiť vysokoškolské štúdium a profesionálny šport nie je jednoduché, ale keby to jednoduché bolo, robil by to každý. Natália je v treťom ročníku denného štúdia na UKF a skúšky zimného semestra už má zvládnuté. My želáme, nech sa jej darí preskakovať ďalšie náročné prekážky aj na palubovke.