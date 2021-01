Opäť smola pre Šalianky, tréner pomenoval príčinu

Tretíkrát v sezóne si hádzanárky Dusla pripísali najtesnejšiu prehru.

23. jan 2021 o 20:37 Martin Kilian

Do zostavy Šale sa vrátila Nikola Rácková. (Zdroj: Milan Pospiš)

Tretí zápas v priebehu siedmich dní odohrali v MOL lige hráčky Šale. V Porube sa do zostavy vrátili po zdravotných problémoch Rácková a Trepáčová.

Do 40. minúty to vyzeralo na hladké víťazstvo moravského tímu (16:11), ale potom sa Šalianky nielenže vrátili do zápasu, ale dokonca získali trojgólové vedenie.

Vyhrávali 18:21, 19:22, 21:23, ale posledné tri góly zápasu strelili domáce hráčky a zvíťazili o jediný zásah.

Desať sekúnd pred koncom zobral tréner Pčola time-out, Šalianky išli hrať 7 na 6 a mali dve dve vyložené šance. Prvú domáca brankárka zneškodnila, odrazenú loptu znovu získali hostky, ale z následnej strely trafili len žrď...

DHC Sokol Poruba – HK Slovan Duslo Šaľa 24:23 (11:8)

Poruba (najviac gólov) Desortová 6, Polášková 5/3, Tichá 5.

Rozhodovali Bubeníček, Petruška, pok. hody: 3/3 – 3/3, vylúčené: 3:2.

DUSLO: Furgaláková, Kusyová - Pócsiková 4, Königová 3, Némethová 3/3, Rácková 3, Varjassiová 3, Obstová 2, Tulipánová 2, Trepáčová 1, Špendlová 1, Takáčová, Tisajová, Ušiaková, Ščípová, Zlatinská.

Peter Pčola, tréner: „Prvý polčas bol z našej strany katastrofálny. Dali sme len 8 gólov. Našťastie, obrana nebola zlá, tak sme dostali len 11. Dievčatá si posúvali loptu, málo strieľali, ako by sa báli zobrať na seba zodpovednosť. V druhom polčase sme zlepšili hru, zasunuli sme obranu, ťahali do protiútokov. Získali sme vedenie, ale keď sa lámal chlieb, prejavilo sa, že po chorobe nemáme natrénované, dievčatá potrebovali striedať. Vyhral šťastnejší celok."

Najbližšie Šalianky v sobotu 30. 1. doma privítajú Olomouc.