Mladý tím Šale výborne stmeľujú skúsení harcovníci

Hádzanári Šale by sa mali vrátiť do zápasového kolotoča v sobotu 30. januára domácim duelom s Hlohovcom.

28. jan 2021 o 7:00 Martin Kilian

Naposledy boli v akcii 9. decembra, keď mali na svojom konte štvorzápasovú víťaznú šnúru.

Zhovárali sme sa s trénerom Michalom Lukačínom.

V priebežnej tabuľke sa držíte na 4. mieste. Ako ste s tým spokojný?

Samozrejme, že sme spokojní s momentálnym umiestnením. Ako sa vraví, s jedlom rastie chuť, a preto naša výzva do odvety je udržať si postavenie v prvej štvorke. K družstvu som prišiel pred sezónou neskoro, ale necítim to ako hendikep. Peťo Dudáš urobil v auguste dobrú robotu, družstvo bolo dobre pripravené a nadviazali sme na to v ďalších mesiacoch.

Čo vás potešilo v doterajšom priebehu sezóny?

Potešilo ma, že sa tu vytvorila výborná partia, ktorá si sadla na ihrisku aj mimo neho. Hráči si našli svoje miesto na ihrisku, stotožnili sa s tým, a preto hráme ľúbivú a efektívnu hádzanú.

Máte omladený tím. Vyskočili výkonnostne niektorí chalani?

Áno máme mladý tím, ktorý sa môže oprieť o skúsených harcovníkov - Andy, Dudy, Šimon, Kolja (pozn.: Petro, Dudáš, Michniewicz, Melnyk). Práve oni sú vzormi pre týchto mladých chlapcov a dobre stmeľujú toto družstvo. Bako, Bogár, Polák, Magdolen, Lukačín či Ollári sú hráči, ktorí majú pred sebou sľubnú budúcnosť.

Ako ste využili prestávku? Nemali ste snahu o posilnenie mužstva?

Hlavne sme trénovali, to bolo mojou snahou, dať čo najskôr dokopy družstvo po sviatkoch. Snahy o posilnenie sú, možno sa objaví jeden mladý talent, no v tejto neistej sezóne nemá význam robiť veľké turbulencie. Ale po sezóne by sme určite chceli aspoň troch mladých hráčov pritiahnuť do Šale.

Ako je družstvo na tom z pohľadu koronavírusu? Mali ho mnohí chalani? Alebo sa obávate, že môže prísť pozitívny test a karanténa?

Nás zasiahol vírus pred posledným decembrovým zápasom. Ešte z družstva neboli zasiahnutí asi šiesti hráči a ja patrím tiež do tejto skupiny. Obava tu je, no nenarobíme s tým nič, ideme ďalej...

Štatistiky Kto dal góly za Šaľu (po 11 zápasoch): Melnyk 60/1, Polák 53/12, Bogár 53, Magdolen 43/3, Michniewicz 42/5, Petro 28, Moravec 12, Lužica 5, Dudáš 4, Percze 4, A. Lukačín 3, Ollári 3/1, Kováč 0, Bandri 0. Brankári: Kosák, Bako, Sopka.

Čo očakávate od ďalšieho priebehu sezóny?

Ďalší priebeh sezóny? To je ťažké odhadnúť. Bude poznačený kolísavou a nestabilnou výkonnosťou družstiev. Nikto optimálne netrénuje, v tréningovom procese sú nútené pauzy. Len si prajem, aby všetci hráči v lige ostali zdraví a vyhýbali sa im zranenia.

Tešíte sa na deň, kedy si zahráte pred vašimi fanúšikmi?

Fanúšikovia? Už ani nevieme, ako to vyzerá hrať pred plným hľadiskom. Zabudli sme na pocit, keď vás ženú za výhrou a tešíme sa spolu s nimi z víťazstva. Kedy to príde? Neviem to odhadnúť. Jedno viem, nič netrvá večne a príde znova čas, keď budú plné tribúny fanúšikov.

Vy ste aj reprezentačným trénerom junioriek. Budete to stíhať s povinnosťami pri mužoch HKm Šaľa?

Určite to stíham. Pomáha mi klub a Dudy s Andym. Viac ma trápi, že v tejto situácii sa nemôžu mládežnícke reprezentácie pripravovať na vrcholné podujatia.

Tabuľka Slovnaft extraligy:

1. Prešov 11 11 0 0 371:215 22

2. P. Bystrica 12 8 0 4 332:267 16

3. Košice Crows 11 7 1 3 316:302 15

4. Šaľa 11 7 0 4 321:302 14

5. ŠKP Ba 12 6 1 5 290:302 13

6. HK Košice 10 4 1 5 244:280 9

7. Hlohovec 9 3 1 5 251:258 7

8. Modra 12 3 0 9 298:347 6

9. Nové Zámky 11 3 0 8 268:320 6

10. Topoľčany 11 1 0 10 242:340 2