Futbalová rekordérka z Nitry: O tituloch, filmovaní, alkohole i o Bohu

Ženy znesú viac ako chlapi, hovorí nezničiteľná Monika Matysová.

26. jan 2021 o 18:30 Martin Kilian

Pri stretnutí s ňom vám je hneď jasné, že je častou návštevníčkou fitnescentra. Urobila však skvelú kariéru s futbalovou loptou, zbierala tituly v českej a rakúskej lige. V reprezentácii Slovenska hrala od svojich 18 do 35 rokov a má v nej najviac štartov (takmer 120).

Zoznámte sa so „švihnutou“ babou z Klokočiny. Monika MATYSOVÁ (39).

Boli ste odmala chlapčenský typ?

K bábikám ma to veľmi neťahalo. Mala som partiu kamošov pri baraku, stále sme športovali. Naša generácia ešte trávila čas vonku. Keď ste otvorili okno, počuli ste štebot detí. Domov sme išli, keď sa zotmelo.

Ešte pred futbalom ste však hrávali hokej.

Áno, dva roky. Mala som 14-15 rokov. Hrali sme aj súťažné zápasy, ale prišiel nečakaný koniec. Mám pocit, že klub nás bral ako záťaž. Jedného dňa prišiel tréner do kabíny a povedal: Baby, je mi ľúto, končíme.

A tak ste presedlali na futbal?

Ako 16-ročná som hrala na turnaji stredných škôl a tam si ma všimli. Zavolali ma do ženského tímu v Nitre, trénerom bol pán Farman. Bol to vtedy už starší pán, fajn človek, určite bol kedysi aj dobrý futbalista. Robil to takou hravou formou. S viacerými babami sme dodnes v kontakte.

S Nitrou ste zažili aké úspechy?

Najväčší úspech bol postup do prvej ligy. Klub bol neskôr premenovaný na Campri, potom na Rotox, a ten sa potom premiestnil do Šale. Zažila som trénera Uhlárika, staral sa o nás Marek Strapek.

Ako ste sa dostali do Prahy?

Hrali sme zápas v Čadci. Dvaja ľudia zo Slavie sa prišli pozrieť na Andreu Budošovú z Čadce. Všimli si však aj pár Nitrianok. Po zápase mi dali ponuku. Asi týždeň predtým ma oslovil aj Žiar n/Hr. Vtedy tam bol boom, išli tam dobré hráčky a neskôr aj vyhrali titul. Rodičia zavelili: pôjdeš do Prahy, aspoň sa dostaneš do sveta. Chcela som vyskúšať niečo iné, pochodiť svet, vidieť, ako to funguje inde. To ma lákalo.