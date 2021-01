Starostka Bábu bola sólistkou orchestra. V zlých časoch jej pomáha gitara a spev

Katarína Töröková o tom, čo obec čaká v tomto roku a ako zvláda neľahké pandemické obdobie.

25. jan 2021 o 16:28 reb

BÁB. Vedeli ste, že starostka Bábu Katarína Töröková bola dlhoročnou sólistkou Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu?

V rozhovore nám povedala, ako sa obci viedlo počas vlaňajška i to, aké výzvy čakajú samosprávu a obyvateľov. Prezradila nám tiež to, ako vidí tento rok a akými spôsobmi zvláda toto ťažké obdobie ona sama.

Ktorú udalosť alebo rozhodnutie považujete v minulom roku za najdôležitejšie pre vašu obec a ako ste sa ňou vysporiadali?

Medzi najdôležitejšie rozhodnutie v minulom roku považujeme vypracovanie projektu na úpravňu vody. Je to pre nás veľká priorita aj na tento rok, pretože sa po dokončení projektu chceme uchádzať cez výzvu o finančné prostriedky z fondov na rekonštrukciu verejných vodovodov. Voda je základná surovina, a preto urobíme maximum, aby voda v našej obci mala svoju kvalitu.

Veľkou prekážkou a skúškou v našich životoch je COVID-19. Preto sa nám termíny daných projektov posúvajú, ale veríme, že dokončenie nami stanovených predsavzatí neovplyvní pandémia a že budeme na konci roka môcť konštatovať, že sme boli úspešní.

Starostka Bábu Katarína Töröková. (zdroj: archív K. T.)

Aká najväčšia výzva čaká v tomto roku vašu obec a jej obyvateľov?

Okrem nového územného plánu obce Báb a úpravne vody začíname v našej obci so smart systémom - elektronickou evidenciou odpadu. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Našim spoločným cieľom je neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme triediť. Systém nám podá informáciu, kde a v akom množstve odpad vzniká. Pre budúcnosť nám pomôže nastaviť spravodlivé poplatky pre občanov, ktorí separujú odpad a vytvárajú menej TKO (pozn. red.: tuhý komunálny odpad).

Čaká nás všetkých mimoriadne náročný rok. Ako sa naň pozeráte a čo odporúčate spoluobčanom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok?

Rok 2021 bude pre každého veľmi náročný, negatívne informácie prichádzajú odvšadiaľ, je to zložité obdobie, kde namiesto slnka prevládajú mraky. Veľa ľudí sa musí popasovať so stratou blízkej osoby, so stratou zamestnania. Spoluobčanom, ale aj všetkým, ktorí budú čítať tieto riadky, želám pevné zdravie, radosť zo života a vieru v to, že zlé sa nám podarí prekonať a opäť v našom živote bude svietiť slnko.

A dobrý nástroj na zvládanie prekážok? Ja osobne som si osvojila dlhé prechádzky so psom, selektovanie televíznych programov, ktoré neprinášajú len negatívne informácie, a hlavne pozitívnu myseľ. Treba sa venovať niečomu, čo vám vyčarí úsmev na tvári. U mňa to je gitara a spev s mojou dcérou.