Netreba sa zľaknúť prehier, vraví šampión Farmadín a plní si svoj sen (+FOTO)

Jeho zverenci majú stále šancu prebojovať sa na olympiádu do Tokia.

26. jan 2021 o 7:00 Martin Kilian

Jeden v najlepších karatistov v ére samostatného Slovenska žije na Zobore a vedie úspešný klub Farmex Nitra.

Cesta za svetovými triumfami pod vedením otca Rudolfa, uznávanej legendy v Československu, však nebola priamočiara, neraz mali doma tichú domácnosť.

Klaudia FARMADÍNA (41) dnes teší, že päťročnú dcérku Karolínku to tiež občas ťahá na tatami. Či bude tak pokračovať v úspešnej dynastii, ukáže čas.

Váš otec bol majster ČSSR v karate. Ako si spomínate na svoje začiatky?

Odmala som trávil veľa času v telocvični, ale trénovali sme aj doma. Veľa sme sa o karate a športe ako takom rozprávali. Musím povedať, že začiatky ma veľmi nebavili. Stalo sa párkrát, že som chcel skončiť, ale vtedy otec buchol do stola, a musel som pokračovať. Otec bol mojím trénerom, čo niekedy prerástlo až do ponorkovej choroby, hlavne v puberte. Boli dni, keď som sa mu až vyhýbal a nechcel chodiť na tréningy, no vždy sme to nejako prekonali. Po nevydarenej súťaži mi zdôrazňoval, aby som nehazardoval s vlastným menom, nie raz sme mali tichú domácnosť… Raz si spomínam, ako som si po nevydarenom turnaji cestou domov sadol radšej do druhého auta, lebo tá cesta by bola náročná...

Pomohol popularite karate seriál o maďarskej policajtke Linde?

V 80. rokoch to bol v Československu jediný dostupný seriál tohto typu. Určite to pomohlo, spomínam si, že vtedy začali dievčatá vo veľkom počte cvičiť. Keď sme vtedy prišli na nábor, telocvičňa bola plná, prišlo asi 80 ľudí. Moja generácia vyrastala aj na filmoch s Bruceom Leem. Rocky Balboa bol síce boxer, ale na motiváciu to bol výborný film s tréningovou a športovou tematikou.

V zápasoch kumite ste od začiatku porážali súperov?

Práveže nie, a to hovorím často aj mojim zverencom. Ja som bol prvýkrát majster Slovenska v kumite až v 15 rokoch. Niektorí vyhrávajú súťaže už od 8 rokov, iným to trvá dlhšie. Nie je smerodajné, keď karatista v 12 rokoch nevyhráva. Dôležité je, aby trénoval, vydržal a môže to prísť. Nie raz sa stane, že práve tí, čo od úvodu stále vyhrávajú, skončia v 15 rokoch. Pretože ťažšie znášajú prehru, dokonca sa jej boja. Keď je niekto prirodzený talent, ale menej trénuje, iní ho neskôr určite dobehnú.

Hovorí sa, že prehry športovca posúvajú. Platilo to aj vo vašom prípade?

Určite áno. Poučil som sa z nich. V 17 rokoch som už porážal seniorov-reprezentantov, od 18-tky som už bral tituly majstra SR - vo svojej 75-ke, aj v kategórii bez rozdielu hmotnosti. Nakoľko som bol stredná váha, v BRH som mal často vyšších, ťažších a silnejších súperov, no porazil som ich rýchlosťou a dobrým pohybom.

Ktoré úspechy si najviac ceníte?

Majstrovstvá sveta sú najväčšie podujatie, z nich mám dva bronzy. Vždy som mal v kategórii minimálne 70 súperov. Čiže v pavúku som musel zvládnuť 6 či 7 zápasov. Podarilo sa to v Madride 2002 a v Mexiku 2004. Na MS sú silní súperi, každú krajinu reprezentuje len jeden najlepší, špička z vyspelých karatistických krajín, ako sú Francúzsko, Taliansko, Rusko, Japonsko, Brazília, Čína, Egypt, Irán, Turecko, Azerbajdžan a mnohé ďalšie. Obrovský úspech bol aj bronz zo Svetových hier, čo bola akoby olympiáda neolympijských športov a súťažilo tam len 8 najlepších z celého sveta.

Čo bolo pre vás najsilnejším zážitkom?

Bol to zisk bronzu na MS v Mexiku 2004. V elimináciách som vyradil majstra Európy z Francúzska a v boji o bronz som porazil Japonca, keď som zápas otočil bodovaním v poslednej sekunde. Hala hučala, bola to neopísateľná radosť a veľký emocionálny zážitok.