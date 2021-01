V nitrianskej nemocnici zomrel každý štvrtý pacient s covidom

Testovanie sa má stať trvalou súčasťou nášho života na najbližšie mesiace a možno aj roky, hovorí riaditeľ nemocnice Milan Dubaj.

25. jan 2021 o 23:39 Miriam Hojčušová

NITRA. Po treťom kole plošného testovania klesla miera pozitivity v Nitre na 0,77 percenta. Napriek tomu nás zrejme čaká štvrté kolo.

„Tú radosť treba trošku brzdiť. Výsledky sa ukážu za 10 až 14 dní,“ komentoval súčasný stav nitriansky primátor Marek Hattas.

Dodal, že v okrese je pozitivita okolo 0,7%. „Pokiaľ to porovnáme s dátami z ostatných okresov, tak to stále vychádza tak, že budeme pravdepodobne medzi tými horšími okresmi. Predbežne sa začíname pripravovať na 4. kolo testovania v Nitre a celom okrese“.

Situácia vo fakultnej nemocnici je podľa riaditeľa Milana Dubaja „stále veľmi vážna, no zároveň stabilizovaná“. Počet covid pacientov sa dlhodobo pohybuje medzi 150 a 220, v pondelok ich bolo 186, z toho sedemnásť na ARO.

Riaditeľ dodal, že v poslednom týždni začali pozorovať pokles počtu ambulantných vyšetrení na covidovom príjme. Zároveň narastá počet pacientov, ktorí sú prijímaní do nemocnice vo veľmi vážnom stave.

Súvisí to zrejme aj so zníženou dostupnosťou lekárov prvého kontaktu. „Druhá vec sú mutácie, možno aj tu bude nejaký zdroj tohto stavu,“ naznačil Dubaj.

V nemocnici vytvorili 12 až 13 ošetrovacích jednotiek po 20-30 pacientov: „Sme pripravení mať reprofilizovanú polovicu z celkovej kapacity lôžok.“

Pacientom dávajú pri prijatí podpísať, že súhlasia s hospitalizáciou v ktoromkoľvek zdravotníckom zariadení na Slovensku. Stretávajú sa s nevôľou a niekedy až odporom príbuzných, ktorí to odmietajú.

Dubaj hovorí, že to vie ľudsky pochopiť, ale toto je cesta, aby to nemocnica zvládala. „Denne reagujeme dvakrát na vyvýjajúcu sa situáciu. Keď je jeden región preťažený, musia vypomôcť iné regióny. Nie sú to okolité nemocnice, ktoré majú rovnaké problémy, musia to byť prevozy do vzdialenejších regiónov.“

Len v decembri bolo v nitrianskej nemocnici hospitalizovaných viac ako 600 pacientov s Covid 19 a mortalita bola medzi 25 a 30%: „Čiže každý štvrtý človek ochorenie neprežil. A január vyzerá v číslach horšie, prekročíme 700 pacientov, percentá zostanú asi rovnaké.“ V tejto situácii zdravotníci čoraz viac oceňujú pomoc duchovných.

Situácia s personálom sa mierne zlepšuje. Z pretestovaných vyše 1100 zamestnancov bolo v prvom kole 19 pozitívnych, v druhom osem a v treťom traja. Na péenke je však stále takmer 200 zdravotníkov.

„Pozor ale na ešte jeden fenomén, obrovskú vyčerpanosť a prepracovanosť personálu. Aj priebehy reinfekcií sú tak ťažké, že tí ľudia nevládzu pracovať napriek tomu, že už vykazujú negativitu v zmysle infekčnosti,“ poznamenal riaditeľ. Napriek tomu podľa neho prichádzajú do práce a pomáhajú.

O 10 – 14 dní by sa malo ukázať, či sa efekt plošného testovania prenesie aj do nemocnice. Dubaj považuje za nevyhnutné, aby sa testovanie stalo „trvalou súčasťou nášho života na najbližšie mesiace a možno aj roky“.

Za vhodné a trvalo udržateľné miesta označil čerpacie stanice. „Sú rovnomerne rozptýlené po republike, aj u nás v regióne, majú výbornú infraštruktúru.“