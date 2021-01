Čechynce idú s dobou. Majú nabíjaciu stanicu pre elektromobily i automatické zavlažovanie ihriska

Čechynce sú obec, ktorá dlhodobo žije športom. Okrem toho tu však v uplynulom období zrealizovali viaceré investičné akcie pre zlepšenie kvality života.

26. jan 2021 o 17:55 (RED)

Čo nového priniesli nedávne mesiace v obci Čechynce (má okolo 1250 obyvateľov), sme sa pýtali u starostu Róberta Kupečeka.

„Na Kostolnej ulici je inštalovaná elektrická nabíjacia stanica pre elektromobily. Pre nabíjanie elektromobilov sú vyhradené dve parkovacie miesta vyznačené zelenou farbou. Na projekt získala obec štátnu dotáciu,“ informoval nás starosta.

„Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie v rámci IROP sme boli v roku 2019 úspešní v projekte, kde sa rieši revitalizácia zelenej infraštruktúry. Stavebné zásahy boli realizované v troch lokalitách obce, patria medzi ne prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu a zelené parky,“ dodal Róbert Kupeček.

Z vlastných zdrojov financovali rekonštrukciu strechy obecného domu. „Týmito úpravami sa eliminuje zatekanie dažďovej vody do budovy a zlepší sa jej celkový vzhľad.“

Obec bude v investičných projektoch pokračovať. V pláne má chodník pozdĺž cesty III/1643 (Vinohradská cesta), v decembri už požiadala o nenávratnú finančnú dotáciu a zároveň prebehol proces verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Z vlastných zdrojov chce obec riešiť priechod pre chodcov pri autobusovej zastávke „Domovina“ a zefektívni aj triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. „Hlavným cieľom projektu je obstaranie kompostérov v rámci žiadosti o dotáciu,“ avizuje starosta.

Na ministerstvo podal aj žiadosť o dotáciu na prvú etapu rozšírenia a modernizácie materskej školy. Určená má byť na vzduchotechnické zariadenie.

Pestrý športový život

Ďalšou novinkou v obci je automatické zavlažovanie futbalového ihriska. Obec Čechynce ako vlastník pozemku a FC Čechynce ako garant realizácie projektu získali nenávratný finančný príspevok 10-tisíc eur. Celková hodnota diela je 13 309,20 eura.

Obec je známa tým, že v nej pulzuje bohatý športový život. Do pravidelných súťaží sú zapojení miestni futbalisti - dospelí, dorastenci aj prípravka.

Každoročne sa v lete uskutočňuje kvalitne obsadený turnaj v malom futbale, takisto uličkový minifutbalový turnaj a tiež tradičné stolnotenisové podujatia.

Aktuálne má šport prestávku, ale obec sa naďalej stará o športový areál. V roku 2020, keď bola tiež prestávka pre koronavírus, sa robili rekonštrukčné práce, natierali sa železné konštrukcie tribúny, zábradlia pri vchode do šatní, nosná časť prístrešku pred bufetom. Opravilo sa oplotenie pri vstupe do areálu. Hnojila sa hracia plocha, presekával sa trávnik, bolo treba valcovať, postriekať burinu na ploche ihriska, dvakrát do týždňa kosiť i polievať. Veľká vďaka patrí výboru FC Čechynce na čele s prezidentom Andrejom Szőkem.

