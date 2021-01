Do FC Nitra mieria posila z Brém a exreprezentant Kosova

Ako tvrdí náš zdroj, káder 8. tímu Fortuna ligy sa blíži k finalizácii.

27. jan 2021 o 16:00 Martin Kilian ml.

Ole Käuper (vľavo) a Eroll Zejnullahu by mali posilniť stred poľa FC Nitra. (Zdroj: werder.de; fc-union-berlin.de)

Podľa informácií MY Nitrianskych novín je na spadnutie príchod dvoch stredopoliarov so zaujímavými životopismi do kádru trénera Petra Léranta.

Defenzívny záložník Ole Käuper (24) je bývalým reprezentantom Nemecka do 15, 16, 17 a dokonca i 20 rokov. Naposledy ako kmeňový futbalista Brém (za Werder má i štart v bundeslige) pravidelne nastupoval v tretej lige za Jenu, od 27. júna je však bez súťažného zápasu. Dnes už figuroval v zostave Nitry na prípravný zápas v Dubnici nad Váhom (1:1).

V očakávaní je i príchod ďalšieho šikovného stredopoliara známeho z Jeny. Eroll Zejnullahu (26) kedysi patril do národného tímu Kosova, ale ako rodák z Berlína zanechal stopu najmä v tunajšom Unione, kde odohral 68 zápasov. Od 4. júla je bez hernej praxe, zdravotne by však už mal byť z najhoršieho vonku. Na jeseň sa dokonca šuškalo o jeho návrate do Jeny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za Nitru dnes nastúpil aj krídelník Ádám Mészáros (27), Lérantov bývalý zverenec z Veľkého Medera. Na jeseň hral tretiu ligu za Marcelovú.