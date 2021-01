Mesto Zlaté Moravce prehralo spor so zamestnancami. Musí si vziať úver

Nejde o prvý úver, ktorý si mesto z podobných dôvodov vzalo.

28. jan 2021 o 11:42 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Mesto prehralo súdne spory so zamestnancami mestského úradu. Keďže radnica v súčasnosti nemá financie na krytie týchto výdavkov, musí si vziať úver vo výške 260-tisíc eur. Návrh už schválili aj poslanci na decembrovom rokovaní.

Nepríjemný Mikulášsky darček

„Od začiatku bolo jasné, že mesto tento súdny spor prehrá. Ešte v decembri som povedal, že treba dať do rozpočtu 250-tisíc eur. A to som netušil, že to príde pred Vianocami, skôr som myslel, že to bude na jar. Nepríjemný Mikulášsky darček,“ komentoval primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.

Záležitosť siaha ešte do roku 2011, do čias exprimátora Petra Lednára. Mesto ako svojho zamestnávateľa vtedy žalovali dvaja zamestnanci – Ladislav H. a Viera V. Dôvodom bola neplatnosť výpovedí z pracovných pomerov a nároky na náhradu miezd.

Spory po približne deviatich rokoch definitívne ukončili rozsudky krajského súdu, ktorý rozhodol v prospech žalobcov. Mesto je povinné uhradiť im náhradu za mzdy za ostatné roky, úroky z omeškania podľa jednotlivých mesiacov a náhradu trov konania.

Predpokladané výdavky náhrady ušlej mzdy, odvodov a úrokov z omeškania k 10. decembru 2020 dosiahli v prvom prípade 112 245,77 eur, v druhom 115 194,40 eur.

Nezákonné prepustenie