Kvôli snu o cestovaní sa vzdal sľubnej kariéry

Rada Hanka práca v IT sektore nenapĺňala, tak dal výpoveď, zbalil si veci a bez akéhokoľvek plánu sa vydal na cesty.

29. jan 2021 o 11:00 Dominika Cunevová

NITRA. Radovan Hanko mal to, po čom dnes túži väčšina mladých ľudí – dobre platené zamestnanie s perspektívou do budúcnosti. Práca v IT sektore ho však nenapĺňala, tak urobil rázne rozhodnutie – dal výpoveď, zbalil si veci a bez akéhokoľvek plánu odišiel do Kanady.

Najprv sa živil manuálnymi prácami, neskôr ako pouličný umelec. Túžba cestovať však bola silnejšia, tak si kúpil dodávku a počas 9 mesiacov s ňou precestoval celé západné pobrežie od Aljašky až po Mexiko. Popritom písal piesne, v ktorých zhmotnil svoje zážitky.

Mal si dobre rozbehnutú kariéru, ešte k tomu v IT odvetví. Prečo si sa toho všetkého len tak vzdal? Človek musí nad takýmto rozhodnutím predsa len asi dosť uvažovať.

Nikdy som si nepovedal, že sa k tomu už viac nevrátim. Ale chcel som od tej práce minimálne pauzu. Cítil som, že to nie je práca pre mňa a s tým pocitom som sa každý deň budil. Sedenie v kancelárii a každodenné civenie do počítača ma už nenapĺňalo a prestalo mi dávať zmysel. Z toho dôvodu som povedal, že dám výpoveď a uvidím.

Nebál si sa dôsledkov?

Neriešil som to, pretože som cítil, že to je správne rozhodnutie. Som za to, že človek musí niekedy potlačiť rozum a konať srdcom, možno až impulzívne.

Prečo si si ako destináciu vybral práve Vancouver v Kanade?

O Vancouveri som si toho veľa načítal. Žije tam jeden môj kamarát, spolužiak zo strednej. Strávil som mnoho času bádaním na internete a zistil som, že Vancouver je asi to najlepšie miesto pre mňa. Sú tam hory, oceán a dobrá klíma, s tým, že v zime tam natoľko nemrzne. Celkovo je to mesto hodnotené ako jedno z najlepších miest pre život a tak som na vlastnej koži otestoval, ako to vlastne je.

Ty si tam šiel bez toho, aby si mal zabezpečenú nejakú prácu.

Nemal som zabezpečené nič. Jednoducho som kúpil jednosmernú letenku, odišiel a všetky tieto veci som začal riešiť až na mieste.

Aké boli tvoje začiatky?