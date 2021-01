Odišiel Tibor Kraščenič

Nitriansky volejbal prišiel o výraznú postavu zo svojej histórie.

28. jan 2021 o 22:00 Martin Kilian

Tibor Kraščenič (v strede) už nie je medzi nami. (Zdroj: archív MY NN)

V stredu 27. januára naposledy vydýchol MVDr. Tibor Kraščenič z Nitry. Len pred pár dňami dovŕšil 80 rokov.

Bojoval veľmi statočne s vírusom Covid vyše mesiaca, tak ako bojoval i v každom športe, ktorý robil. Bol hospitalizovaný v nitrianskej nemocnici, kde aj zomrel.

Tibor Kraščenič sa narodil 12. 1. 1941 v Senci. Od mladosti sa venoval športu, na Seneckých jazerách robil plavčíka. Počas štúdií na vysokej škole v Košiciach hrával súťažne basketbal.

Postupne prešiel k volejbalu, ktorý sa stal jeho celoživotnou záľubou. Hrával napríklad za Nitru, Zlaté Moravce či Tlmače.

Po aktívnej činnosti pôsobil ako funkcionár v nitrianskom volejbale. V 90. rokoch pomáhal k úspešnému chodu klubu z pozície prezidenta.

S manželkou Magdalénou vychovali tri deti - Tibora, Martina a Aidu. Všetci hrali volejbal za Nitru, dcéra aj v zahraničí.

Martin sa ako majiteľ klubu zaslúžil o dva tituly majstrov Slovenska pre Nitru (2016, 2017), v súčasnosti je prezidentom Slovenskej volejbalovej federácie. Otec Tibor bol ešte nedávno čestným prezidentom nitrianskeho klubu.

Civilným povolaním bol veterinárny lekár. Začínal ako obvodný lekár, končil v riadiacich funkciách.

Bol zakladateľom charitatívnej organizácie Lions club v Nitre a stále aktívnym členom.

„Tato veľmi miloval šport, a to do posledných dní. Ešte pred mesiacom bol na horskom bicykli, celý život držal zdravý životný štýl. K športu viedol aj svoje deti a vnúčatá. Rád sa bicykloval, robil turistiku a dokonca si v lete s Aidou i buchol do lopty. Žiaľ, koronavírus bol silnejší. Jeho oslabený organizmus už nevydržal,“ smutne skonštatoval najstarší syn Tibor.

Posledná rozlúčka s Tiborom Kraščeničom bude v piatok 29. januára o 16.00 h na Mestskom cintoríne v Nitre.

Česť vašej pamiatke, pán Kraščenič!