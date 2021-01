Zlaté Moravce: Testy odhalili veľa nakazených v rómskej komunite. Mali by to tu zavrieť, myslia si ľudia

Počet nakazených môže byť podľa miestnych ešte vyšší. Nie všetci sa nechávajú testovať.

30. jan 2021 o 16:00 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Kvôli vysokej miere pozitivity na koronavírus z prvého celoplošného skríningu prebieha počas v Zlatých Moravciach testovanie aj tento víkend.

Veľa prípadov z rómskej komunity

Už od rána sa pri odberných miestach schádzali občania, pri niektorých sa tvorili dlhšie rady. Tie sme pri obhliadke nezaznamenali napríklad v mestskej časti Chyzerovce, kde robili odbery do 12. hodiny. Paradoxne už ráno na mieste zaznamenali pomerne vysoký počet nakazených.

Ako komentovali príslušní pracovníci, len za približne dve hodiny od otvorenia sa koronavírus potvrdil u 12 ľudí z marginalizovanej rómskej komunity.

"Bude to veľmi zlé. Je to v každom dvore, už minulý týždeň som vravel, že by to tu mali celé opáskovať a zavrieť. Je to v každom druhom alebo aj v každom dvore," vyjadril sa jeden z nich.

Podľa miestnych sa nákaza mohla rozšíriť aj z dôvodu chýbajúcej cisterny s vodou. Počas prvej vlny bola obyvateľom k dispozícii, v súčasnosti však v Chyzerovciach nie je. Po vodu tak údajne chodili k žene, u ktorej bola potvrdená nákaza.

Nakazených môže byť viac

"Každý dospelý z nich to už má, za chvíľu to určite chytia aj deti a tie to roznosia," myslia si ľudia z okolia.

Dôvodmi rozšírenia ochorenia medzi Rómami sú podľa mesta „nevyhovujúce životné a hygienické podmienky a návyky, ako aj možné nedostatočné dodržiavanie protipandemických opatrení.“

Už minulý týždeň sa zo celkového počtu pozitívnych občanov mesta (77) potvrdila nákaza v 18 prípadoch práve z marginalizovanej komunity. Zlatomoravčania si však myslia, že môže byť oveľa viac, nakoľko v spoločnom dome či dvore žijú viacpočetné rodiny a nie všetci sa podrobili testovaniu.

Kde je polícia, pýtajú sa miestni

Aj v piatok na mieste zasahovali terénne sociálne pracovníčky, ktoré medzi Rómami robili osvetu ohľadom významu a dôležitosti testovania. Viacerí obyvatelia mesta sú ale názoru, že v tomto prípade by mala zakročiť skôr polícia alebo armáda.

Ako nám povedalo mesto, situáciu a dodržiavanie karantény majú monitorovať policajti. "RÚVZ informoval primátora mesta, že od 28. januára bude Policajný zbor SR zabezpečovať priebežný monitoring a náhodné kontroly v komunite,“ informoval nás primátor Dušan Husár.

Domáci tvrdia, že zatiaľ žiadne hliadky nepostrehli. "Mali tu byť policajti, strážiť, kde sú?" pýtali sa. Podľa nich by situáciu dokázalo zachrániť len razantné riešenie, ako je napríklad uzatvorenie oblasti a nasadenie príslušných zborov, podobne ako tomu bolo pri osadách v iných častiach krajiny.

Od 14. do 18. hodiny v Dennom centre (Klub dôchodcov) v blízkosti ulice 1. Mája prebieha testovanie aj rómskej menšiny z "Prvomájovky". Nákaza sa totiž mimo Chyzeroviec rozšírila aj v tejto oblasti.

Ako nás nedávno informovalo mesto, na základe výsledkov víkendového testovania budú v pondelok navrhnuté ďalšie možnosti na zabezpečenie opatrení, prípadne vydanie osobitej vyhlášky pre mesto od RÚVZ.

Nové stále odberné miesta

Testovanie v meste prebieha ešte dnes aj zajtra. Kvôli zhoršeniu epidemiologickej situácie v meste sa radnica rozhodla zriadiť ďalšie Mobilné odberové miesto na COVID-19, ktoré bude občanom mesta k dispozícii na miestnom trhovisku, v blízkosti

autobusovej stanice.

Mobilné odberové miesta v sobotu a nedeľu 30. - 31. januára Mestská časť Prílepy – KD Prílepy Mestské stredisko kultúry a športu Centrum voľného času Mestský štadión, telocvičňa ZŠ Mojmírova - telocvičňa Na dočasných odberových miestach na skríningové testovanie obyvateľov bude k dispozícii jeden odberový tím v čase od 8,00 hod. – do 18,00 hod. Posledný odber pred obedňajšou prestávkou bude o 11,45 hod., obedňajšia prestávka bude od 12,00 hod. do 13,00 hod., posledný odber pred ukončením testovania sa bude realizovať o 17,30 hod. Zdroj: mesto Zlaté Moravce

