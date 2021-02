Náš dnešný tím? Lepší ako ten proti Zenitu, znie z FC ViOn

Fanúšikov pokojne otestujeme pred štadiónom, dušuje sa Martin Ondrejka.

3. feb 2021 o 13:00 Martin Kilian ml.

VIAC ČLÁNKOV O FC VION NÁJDETE V NAŠOM AKTUÁLNOM VYDANÍ V PRÍLOHE MY NITRIANSKYCH NOVÍN A FC VION PRED ŠTARTOM LIGOVEJ JARI

Najmenšie mesto v prvých štvorkách futbalových líg tridsiatich najväčších krajín Európy? Pred víkendom to boli Zlaté Moravce!

Na začiatku bol iba dve tatrovky a sedem robotníkov, teraz si FC ViOn strihol najgólovejšiu jeseň v dejinách a so (zatiaľ) historicky najlepším bodovým priemerom 1,42 fujazdí k návratu do pohárov po 14 rokoch.

A to všetko s mesačným rozpočtom na tímové mzdy asi na leveli platu stopérskej dvojice Slovana.

„Bez divákov nás to teší menej. Ešteže sa v pozadí už naozaj robí na ich návrate. V spolupráci s ÚLK a SFZ pokojne otestujeme fanúšikov pred štadiónom,“ vyhlásil MARTIN ONDREJKA (38), predseda predstavenstva klubu i firmy, a roztočil debatu o kontinentálnom unikáte.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hlavy rodinného klubu sa tešia na jarnú časť. (zdroj: SITA)

Najpokojnejšia zima

Rozprávame sa v presklenej kancelárii na hotelovom poschodí. Na stole ležia papiere a nonstop vyzváňa mobil. Naproti tvorí celú stenu stovka šanónov. O bagroch i lopte.

„Ale matrikárov som v túto zimu prvýkrát neotravoval,“ odľahčil Martin Ondrejka, keď klábosenie prirodzene zašlo k hŕbe papierovačiek. „Je to skutočne najkľudnejšie prestupové obdobie v 26-ročnej histórii klubu. S jeseňou bola spokojnosť, niet dôvodu zasahovať do tímu.“

Iba po jednom dnu (M. Švec) a von (Tkáč) – akýže iný svet oproti transferovým ruletám z minulých januárov, kedy sa kľučky bežne dotklo pätnásť futbalistov.

Aj esemesky s videami treťotriednych cudzincov ostávajú ignorované. Druhý „najslovenskejší“ tím Fortuna ligy stavia iba dvoch legionárov.

„Kyziridis patrí k našim najhorúcejším adeptom na budúci predaj. A Grozdanovski? Toho by chcel každý tréner! Nabehá neskutočné kilometre a stále naplno neukázal svoj veľký herný potenciál,“ polichotil mladíkom z Grécka a Severného Macedónska.

Martin Ondrejka (v strede) po konci futbalovej kariéry pôsobil ako asistent trénera Juraja Jarábka, aktuálne mu patrí miesto v kanceláriách FC ViOn. (zdroj: Patrik Levický)

Majú nových Hrnčárov a Balajov?

Starému jadru FC ViOn ale nad striedačkami či doma pri telke najviac zaplesá srdce vtedy, keď Haspra šikovne odcentruje, Mihálik prienikovo nahrá či Šmatlák trafí žrď. To je budúcnosť klubu! Na jeseň čakajúca na šancu v tieni víťaziacej priemerne najstaršej jedenástky súťaže.

„Nedelil by som to na mladých a starých. Každý nosí „vioňácku“ identitu, a to nie je fráza! Nebývalo to tak vždy,“ podotkol Martin Ondrejka, ktorý pravačkou vykopal Zlaté Moravce z tretej ligy až na titulky novín.

„Poďme ešte k mladým – tešíme sa, že sme podpísali Mareka Šveca, veríme, že spolu s ďalšími mladíkmi sa uchytí. Prebehli už stretnutia a debaty, aby dostávali vo Vrábloch väčší priestor ako na jeseň. V ich veku sme v partii s Hözlom, Pavlendom, Farkašom či a Chrenom hrali tretiu ligu a určite sme boli kvalitatívne slabší. Mali sme však trpezlivosť a dôveru klubu, ktorý sme napokon dostali do ligy a vyhrali slovenský pohár. Ak Hrnčár a Balaj odídu, verím, že náhrady nájdeme aj doma. A že dovtedy spravíme úspech,“ odpálil myšlienky do leta.

Zlatomoravčania v generálke na Fortuna ligy prehrali 0:2 so zdatnou Podbrezovou. (zdroj: Jozef Bedej)

Žiaden strach o budúcnosť

Veru, čo keby sa na augustovej šesťdesiatke jeho otca, majiteľa klubu Viliama Ondrejku, tancovalo do pohárového rytmu?

„Keď sme vyhrali slovenský pohár a šli do Európy (2007), nevedel som si to predstaviť, ale teraz už áno. Dnes máme aj oveľa lepšie mužstvo ako vtedy proti Zenitu Petrohrad. Ak splníme cieľ a budeme v prvej šestke, vypíšeme šatni prémie na postup do pohárov,“ prezradila jedna z hláv firmy a klubu.

Šípková Ruženka futbalového boomu v 11-tisícovom mestečku, uspatá obyčajnými sezónami, skrátka potrebuje úspech.

„Žiaľ, ľudia si zvykli. Ja považujem za úspech, že tak malé mesto hrá ligu už trinásť rokov. Chcelo by to však niečo extra. Keď sme postupovali do ligy, v strede týždňa prišiel na Trenčín vypredaný štadión. Ešte raz – na Trenčín a v strede týždňa! Chceme to zažiť znovu. Takže buď postúpiť do pohárov alebo byť majstrom. Verím, že aspoň to prvé sa podarí,“ odkazuje Martin Ondrejka, že na Továrenskej sú sny povolené.

Ak aj neklapnú, pôjde sa ďalej. „Stavebná firma je priorita, veď peniaze, ktoré idú do futbalu, treba najskôr zarobiť. O budúcnosť jedného ani druhého sa nebojíme,“ dodal spolutvorca európskeho unikátu.

Tento článok vznikol vďaka špeciálnej prílohe MY Nitrianskych novín a futbalového klubu FC ViOn pred štartom jarnej časti Fortuna ligy.