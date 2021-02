Benkovský: Nemáme vážne kondičné resty

Neškatuľkujte ma ako trénera z Trnavy, odkazuje kouč FC ViOn pred ťažkým výkopom jari so Spartakom.

2. feb 2021 o 19:00 Martin Kilian ml.

Jesenné básne o najmladšom trénerovi a veliteľovi najväčšieho prekvapenia súťaže nemali konca-kraja. Progresívneho workoholika prirovnávali k svetoznámym koučom Bielsovi či Nagelsmannovi.

V Zlatých Moravciach ako chlapec spoza modrého plota fandil staršiemu bratovi Danielovi v drese Calexu, teraz o kilometer vedľa ĽUBOŠ BENKOVSKÝ (31) zmixoval nechcených futbalistov do partie, v ktorej by jeden za druhého skočil do pahreby.

Preto FC ViOn na jeseň potreboval na gól iba 2,43 strely na bránu (!) a dnes sa rozcvičuje do druhého polčasu svojej možno najlepšej prvoligovej sezóny.

Jeseň bola v rámci klubových možností dokonalá. Vidíte vôbec herné aspekty, v ktorých ste ešte pod potenciálom?

Nedá sa všetko spraviť hneď. Postupnosť sa už blíži k sto percentám, ale ešte sú tam deficity. Vpredu i vzadu stále dolaďujeme systémové veci.

Zimná príprava sa vám scvrkla o jedenásť dní, do ligy pôjdete s iba jedným prípravným zápasom – absolútne výnimočná situácia. Môžu sa v prvých kolách objaviť kondičné resty?

Musíme veriť, že robíme správne roky a že to zvládneme. Kondícia je veľmi zložitá téma.

Jedna vec je samotná kondícia, v ktorej môžu byť resty, u nás ale nie sú vážne, lebo hráči nemali ťažký priebeh korony. Druhá vec je psychologická stránka – v nej sa niekedy dajú spraviť divy.

Čoskoro 32-ročný Ľuboš Benkovský je piatym najmladším trénerom histórie Fortuna ligy a najmladším koučom v dejinách FC ViOn. (zdroj: Jozef Bedej)

Marián Šmatlák či Marek Švec sú budúcnosťou FC ViOn. Našli ste model, akým im na jar dožičíte minutáž?

U mladých je to proces s určitými adaptačnými časovými úsekmi.

Šmatlák je s nami pol roka, predpokladáme, že už je adaptovaný mužský futbal a má otvorenú cestu k väčšej minutáži ako na jeseň.

Švec s nami nabehol teraz, proces adaptácie uňho iba začína.

Kedy očakávate stopercentný zdravotný stav u Pintéra a Slobodu?

Pintér by mal byť v plnej záťaži o mesiac alebo mesiac a pol. Sloboda o mesiac.

Ste z Trnavy, desať rokov ste v Trnave trénovali mládež a práve Trnavu musíte vo výkope jari poraziť, aby sa vám kľudnejšie dýchalo v top šestke. V sobotu to nebude žiadny obyčajný zápas...

Každý zápas je špecifický, nie iba tento.

Fungoval som tam, pracoval, ale neskĺznime do škatuľkovania, že som tréner z Trnavy a Trnava je špecifikum, na ktoré sa sústredím. Nemám to rád, príde mi to fanúšikovské.

Už v mládeži som sa formoval do role trénera, ktorý môže trénovať hocikde. Bavme sa o tom, že som na ViOne a snažím sa odvádzať čo najlepšiu prácu pre tento klub.

Ak sú všetci zdraví, jedenástka FC ViOn je pomerne ľahko odhadnuteľná. Vyskúšate Spartak niečím prekvapiť?

Na každý zápas máme pripravené určité herné modely, ktorými vieme reagovať. Tie nám pomáhajú bodovať.

Až v siedmich z desiatich predošlých sezón sa pohárová miestenka ušla aj štvrtému v tabuľke. Viete si predstaviť Európu v Zlatých Moravciach?

Prioritným cieľom bola záchrana. Teraz je tichým cieľom prvá šestka – tento schodík je pre nás momentálne prioritný. Ďalší schodík je ešte vysoko. Nemôžeme teraz lietať vo vzduchu.

Uplatnia opciu „Ľuboš Benkovský prišiel na odporúčanie generálneho manažéra Mareka Ondrejku. Priznávam, najskôr sme mali trošku obavy, začínal v lige, je mladý, ale referencie naňho boli výborné. Prikývli sme a myslím si, že sme urobili dobre. Ako tréner má talent a pred sebou zaujímavú kariéru. Je pracovitý a rozvážny. Priniesol iný pohľad, niektorým hráčom dodal sebadôveru. Určite budeme mať záujem uplatniť opciu na predĺženie zmluvy,“ vyhlásil Martin Ondrejka, jeden z náčelníkov FC ViOn.

