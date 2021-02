Chovan: Európa? Iba ak ladíme rádio!

Sme neskutočne hladní po futbale, hovorí vychvaľovaný brankár FC ViOn.

4. feb 2021 o 19:00 Martin Kilian ml.

V predminulej sezóne pomohol zachrániť Zlaté Moravce vo Fortuna lige, v predošlej ale odsedel 25 zápasov na lavičke a uvažoval seknúť s futbalom.

A dnes? ADRIÁN CHOVAN (25) je s priemerom 1,17 gólu na zápas priebežne najlepším brankárom klubu za deväť rokov a tréner Ľuboš Benkovský ho pre denník Šport nazval najlepším vionistom jesene!

„Teším sa, som spokojný, veľmi vďačný a motivovaný. Na druhej strane, šťastie je vrtkavé, treba stáť nohami na zemi a tvrdo pracovať,“ vie najvyťaženejší futbalista senzačne štvrtého tímu tabuľky.

Adrián Chovan vynechal jediný prípravný zápas Zlatých Moraviec (0:2 s Podbrezovou) pre menšie zranenie. (zdroj: Jozef Bedej)

Odmeniť majiteľa

Nebyť však augustového telefonátu generálneho manažéra Mareka Ondrejku po nečakanom odchode jednotky Branislava Pindrocha do Poľska, možno by dnes loptu videl iba v telke.

„Mal som myšlienky o konci s futbalom. Možno by som išiel do štátneho zamestnania, ale ťažko povedať, či by ma vôbec vzali. Robil by som hocičo, len aby som sa postaral o seba a rodinu, nech nie sú problémy s hypotékou. Nemal by som ani problém schytiť kladivo a zbíjať na stavbe,“ priznal bez ostychu.

Adrián Chovan na jeseň vytasil osemdesiat zákrokov, v auguste proti jemu známemu Trenčínu (1:1) až trinásť. Právom sa špekuluje, že v Zlatých Moravciach neostane večne.

„Každý chce raz prestúpiť, to je jasné. Ja som to ale povedal všade a hovorím to stále – som tu veľmi spokojný. Veľmi si vážim, že mi ViOn dal to, čo mi predtým nikto. V prvom rade to chcem klubu nejakým spôsobom splatiť. Máme výborného majiteľa Viliama Ondrejku, perfektne sa stará o hráčov i všetkých zamestnancov. Ak by som mal prestúpiť, bol by som rád, keby z toho niečo zinkasoval. Nedáva mi zmysel, aby som po troch-štyroch sezónach zdúchol ako voľný hráč. V zime som necítil žiaden záujem iných klubov. Určite chcem na ViOne dokončiť sezónu a začať i ďalšiu – tak som nastavený,“ z duše vyhlásil rodák z Kanianky.

Adrián Chovan chce v sobotu proti Trnave vychytať štvrtú nulu v sezóne. (zdroj: Jozef Bedej)

Hladní po futbale

Korona vzala Zlatomoravčanom kus zimnej prípravy, Adrián Chovan ale rozháňa otázniky.

„Keď sme sa dozvedeli, že posledný jesenný zápas s Trnavou nebudeme hrať, bolo veľké sklamanie, že sa musíme rozlúčiť o tri-štyri dni skôr. Preto sme sa všetci tešili na prvý tréning, ale zase prišla pauza a nastal smútok, že sa dlho nebudeme vidieť. Takže tieto výpadky nám iba pomohli – sme neskutočne hladní po futbale. Aj cez sviatky sme veľmi dobre trénovali v individuálnych plánoch,“ ubezpečoval exreprezentant do 21 rokov.

Vionistov už na jar 2019 zachránil v lige, žeby ich teraz doniesol do pohárov? „Áno, Európa padá v šatni veľakrát, hlavne keď chlapci ladia rádio. Bolo by to krásne! Aj keby sme ale náhodou štyri kolá pred koncom mali šancu na poháre, stále by boli veľmi ďaleko. Pozeráme sa iba na to, čo je najbližšie,“ hovoril Adrián Chovan.

Čaro Matláka? Odkedy sa Martin Matlák stará o gólmanov FC ViOn, priemer inkasovaní na zápas sa zlepšil z 1,94 (jeseň 2018) na 1,17 (jeseň 2020)! „Viem o tejto štatistike. Nikto, kto zažil Maťa ako trénera, naňho nemôže povedať krivého slova. Stará sa o nás. Máme veľmi dobre zamerané tréningy. Vie dobre odhadnúť, čomu sa potrebujeme venovať. Má trpezlivosť. Naša spolupráca je výborná,“ vyhlásil Adrián Chovan o 36-ročnom trénerovi zlatomoravských brankárov.

