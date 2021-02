V mládeži dal stovky gólov. Ako druhák si trúfa na ligu

Marek Švec sa nebojí, že nedostane šancu od trénera Ľuboša Benkovského.

5. feb 2021 o 18:40 Martin Kilian ml.

Za mládež FC DAC napálil 102 gólov v štyroch sezónach, vždy bol najlepším strelcom tímu.

V pätnástich si dokonca odkrútil 15 minút v prípravnom zápase áčka Dunajskej Stredy, keď za éry trénera Petra Hyballu prechod zo špičkovej akadémie do áčka fungoval lepšie ako dnes.

Profesionálna zmluva neprichádzala, a tak Zlaté Moravce bystro prifrčali s kontraktom do roku 2024. Jasný záujem mal i Slovan, kde jeho otec robí trávnikára, a šuškalo sa aj o Česku či dokonca Anglicku.

„Už som chcel hrať mužský futbal a vôbec si nebol istý, že by sa mi to mohlo podariť v Dunajskej Strede. Za štyri roky mi dala dosť veľa, ale keby som ostal, aj tak by som asi po staršom doraste odišiel,“ uznal MAREK ŠVEC (17) ešte nie úplne dospelým hlasom.

FC ViOn dobre vie, že uchmatol neobrúsený drahokam. Keď do apríla nastúpi za áčko, stane sa po menovcovi Jakubovi Švecovi druhým ligovým debutantom v histórii klubu. Ako bývalý člen Požitavskej futbalovej akadémie (2012 – 2016) si vyslúži väčší potlesk než iní, ak vyhrá ťažký súboj pod tribúnou.

Útočník s juniorskými reprezentačnými štartmi má ale zbrane inde: „Myslím si, že dobre hrám s loptou. Skôr si ju pýtam v poli ako zabieham za obranu. Nebojím sa zájsť pre ňu do hĺbky. A dobre sa orientujem v šestnástke.“

Marekovi Švecovi veštia sľubnú futbalovú budúcnosť. (zdroj: Jozef Bedej)

Marek Švec je už s celou rodinou naspäť presťahovaný z Dunajskej Stredy do rodného Partizánskeho. Vo vedľajšej bytovke býva Vladimír Tkáč, jeho predchodca na poste náhradníka najlepšieho strelca ligy Filipa Balaja.

„Trúfam si na ligu. Tréner mi hovoril, že mám dosť času, ale dostanem šancu. Viem si predstaviť nastupovať aj v tretej lige za Vráble, ale budem makať, aby som sa udržal v áčku,“ rozprával druhák online vyučovania technickej SOŠ v Dunajskej Strede (od leta zmení aj tú).

Dvesto gólov za sezónu Marek Švec bol v žiackych vekoch hviezdou FC ViOn, Raz dokonca na bránkovej čiare tak veľmi túžil po trefe, že brankárovi dorážkou nechtiac zlomil ruku! Možno najlepšie ho v áčku v Zlatých Moravciach pozná Jozef Novota, ktorý ho trénoval v tímoch U11, U12 a U13. „Vždy bol najlepším strelcom súťaže, v každej sezóne dal v prípravných alebo majstrovských zápasoch dokopy cez dvesto gólov. Marek Švec má predpoklady na to, aby sa časom stal hráčom základnej zostavy. Teraz to preňho v podstate všetko iba začína, z mládežníckej úrovni prechádza k seniorom. Spojením poctivého trénovania a talentu s istou mierou futbalového šťastia môže dosiahnuť veľké veci. Všetci mu držíme palce,“ povedal Jozef Novota, zaskakujúci asistent trénera Ľuboša Benkovského, o talentovanom Marekovi Švecovi.

