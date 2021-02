V Nitre sa fotil ako turista, teraz kuje akcie Jendrišekovi

Marcelová mu fandí

„Ádám Mészáros bol u nás veľmi krátku dobu, jeseň, ktorá sa nedohrala. Je pre nás cťou, že prvoligový klub oslovil nášho hráča. Ak sa v Nitre nepresadí, veríme, že sa vráti k nám. V prvom rade mu však želáme veľa úspechov do budúcnosti. Má dobré rýchlostné predpoklady a už aj skúsenosti. Ak bude tvrdo pracovať, má na to, aby bol ligovým hráčom. Potom by to možno trošku bolo zrkadlom aj našej práce a hlavne by to bol pekný príklad, že aj z amatérskej tretej ligy je možné postúpiť na ligovú úroveň," povedal nám Miroslav Zsidek, manažér FK Marcelová, po jeseni piateho tímu tretej ligy a jeden zo šéfov prosperujúceho futbalu v obci.