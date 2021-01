V Nitre otestovali vyše 25-tisíc ľudí, prišli aj z dedín

Hoci je okres Nitra červený, obyvatelia nepotrebujú nový certifikát. Majú výnimku.

31. jan 2021 o 18:42 Miriam Hojčušová

NITRA. Od piatka do nedele sa dalo v Nitre otestovať 25 042 ľudí. Pozitívnych bolo 211, čo znamená pozitivitu 0,84 percenta. V týchto číslach sú podľa primátora Mareka Hattasa zahrnuté aj výsledky testovania v závodoch.

V Nitre bolo zriadených 20 odberných miest. „Testovali sme v podstate obyvateľov z celého okresu, keďže väčšina obcí netestovala. Testovalo sa ale vo výrobných závodoch, kde sa už permanentne drží pozitivita na cca 1% pozitivity,“ bilancoval dnes primátor.

Pôvodne sa v okrese Nitra testovať nemalo, keďže sa po celoslovenskom skríningu zaradil medzi „lepšie okresy“. V piatok večer ale minister zdravotníctva oznámil, že je okres Nitra červený.

„Po komunikácii s premiérom som sa rozhodol iniciovať zmenu uznesenia vlády tak, aby obyvatelia Nitry a Bratislavy nemuseli mať pri sebe negatívny test na ochorenie COVID-19," vyhlásil Marek Krajčí.

Zároveň však obyvateľov požiadal, „aby sa vo vlastnom záujme nechali otestovať“.

Dôvodom, prečo si niektoré okresy vymenili pozície a dostali sa z lepších medzi horšie (a naopak), je podľa Krajčího ľudský faktor. Niektoré odberné miesta vraj nahlásili výsledky neskôr.

Pri Nitrianskom okrese svieti na mape z celoslovenského skríningu pozitivita 1,01. Číslo sa od utorka do piatka nezmenilo, pribudli však okresy, kde bola pozitivita nižšia.

Napriek pôvodnej bielej farbe okresu Nitra sa radnica rozhodla otvoriť od piatka do nedele až dvadsať testovacích miest pre dobrovoľné testovanie. „Či už kvôli tomu, že chcete vedieť, ako ste na tom zdravotne, či budete potrebovať test do zamestnania v červenom okrese,“ avizovala.

Pre osoby z okresu Nitra, ktoré sa dali otestovať medzi 18. a 26. januárom, by mal test o negativite platiť do 3. februára. Od 8. februára by sa mal spustiť „covid automat“.