Takto páli kapitán! Milo: Nebol čas na fintičky

Nitra dala už 120 gólov, derby v Nových Zámkoch rozsekol Mezei.

1. feb 2021 o 10:00 Martin Kilian ml.

Na piatkový výpadok corgoňov v Trenčíne (3:7) sa pozeralo škaredo, včera ale Novým Zámkom dovolili iba 26 striel, rivala zdolali už ôsmykrát v rade a udržali sa v prvej šestke.

„Bol to kvalitný a vyrovnaný zápas. Hralo sa na jednu chybu. Som hlavne rád, že sme podali bojovný výkon, lebo to nám v poslednej dobe nejako chýba. Potom, samozrejme, ani sebadôvera nie je taká. Pridali sme k tomu aj víťazstvo, takže spokojnosť. Keď budeme podávať takéto výkony, tak bude dobre,“ hlásil Branislav Mezei, hrdina nedele pre víťaznú šupu (1:2) z 54. minúty, keď mu Žitný a Slovák vydolovali puk pri mantineli.

„Mal som veľa priestoru, častejšie strieľam švihom, ale teraz sa naozaj núkal príklep,“ prezradil 40-ročný kapitán o 120. góle Nitry v sezóne, ktorá včera zabrala aj de facto jedného celého útoku, zranených Hrnku, Šťastného a Holešinského.

„Majú kvalitu, postavu na to, aby vedeli udržať puk a cloniť pred bránou. To nám trošku chýbalo,“ priznal Mezei.

Nitrania sa aj po víkende udržali v top šestke extraligy. (zdroj: Miroslav Slávik)

Marek Tvrdoň natiahol bodovú šnúru na šesť zápasov – vo svojom druhom striedaní si švihom k žrdi (0:1) po robote Finlaya upevnil druhé miesto v extraligovej produktivite a oslavu včerajších 28. narodenín mu pocukrila i zlatá prilba pre najlepšieho Nitrana duelu.

„Je to dobré, ale bolo by lepšie, keby sme zlepšili hru a vyhrávali viac zápasov. Najmä tú obrannú, stále tam máme zmätok,“ vedel „Trto“, ktorý má zajtra v Banskej Bystrici nabité na svoj 20. gól sezóny.

Dušan Milo, asistent trénera Antonína Stavjaňu, pre MY Nitrianske noviny vysvetlil, prečo to Nitra včera s hokejovou krásou nepreháňala: „V Nových Zámkoch je malé ihrisko, nedá sa príliš vymýšľať, nie je čas na fintičky a prihrávky do prázdnej brány, treba tu skôr hrať pohotovo. Chalanov sme nabádali, aby hrali jednoducho a strieľali z každej pozície, tak sme dali prvý gól, keď Trto prišiel do tretiny, hodil to na bránu a bolo – to nám chýbalo v Trenčíne. Teraz sme hrali už úplne inak ako v piatok, podali super výkon, zomkli sa. Dúfam, že túto latku už nepodlezieme.“