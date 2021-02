V nitrianskej nemocnici očkujú denne desiatky náhradníkov, herec Živčic dostal hodinu

Lekár a herec boli spolu na vojenskom cvičení. Po desiatkach rokov sa stretli vo vakcinačnom centre.

2. feb 2021 o 11:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Vo vakcinačnom centre vo fakultnej nemocnici už zaočkovali približne deväťtisíc ľudí. Sú medzi nimi aj náhradníci.

„Denne obvolávame v priemere do päťdesiat ľudí. Nejde o to, že pôvodne registrovaní by vakcínu odmietli, ale z nejakých dôvodov (nám neznámych) sa nedostavili, preto využívame zoznamy náhradníkov pre naplnenie kapacity centra,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

Formulár pre nahlasovanie náhradníkov spustili pred vyše týždňom. Hneď na druhý deň zaočkovali 45 ľudí. Na tretí deň už evidovali viac ako tisícku záujemcov.

Prišla aj 101-ročná babička

Od minulého týždňa sa môžu na očkovanie nahlasovať už aj ľudia nad 75 rokov. Ministerstvo vyzvalo príbuzných, aby im pomohli s registráciou. Medzi prvými bola v Nitre 101-ročná dôchodkyňa.

O očkovanie je podľa Kubinec veľký záujem. Neznížil sa ani po tom, ako bola minulý týždeň medializovaná informácia o úmrtí 79-ročného zaočkovaného muža s viacerými chronickými ochoreniami. Pitva ich určila ako hlavnú príčinu úmrtia.

„K celkovému zhoršeniu zdravotného stavu tohto pacienta prispeli aj inak mierne nežiaduce účinky po očkovaní, horúčka a slabosť. Príčinná súvislosť medzi očkovaním a úmrtím bola vyhodnotená ako možná,“ informovala agentúra TASR.

Musia byť pripravení

Ako náhradníci sa môžu prihlásiť už osoby nad 65 rokov alebo tí, ktorí (bez ohľadu na vek) majú zdravotné problémy – kategórie sú presne vymenované vo formulári.

„Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania,“ upozorňuje nemocnica. Vakcinácia náhradníkov prebieha od 13.30 do 14.14 hodiny. Nemusia byť predtým otestovaní.

„Syn nás nahlásil cez internet,“ povedali nám manželia Mária a Peter z Nitry, ktorých sme v utorok popoludní zastihli vo vakcinačnom centre. Obaja majú 69 rokov, pán Peter má aj vážnu diagnózu.

„Keď sa dávame každý rok očkovať proti chrípke, tak si myslím, že sa môžeme aj proti covidu,“ poznamenala pani Mária.