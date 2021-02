Odišiel Jozef Prešinský

Janíkovský futbal utrpel druhú ranu v krátkom čase.

3. feb 2021 o 21:10 Martin Kilian

V utorok 2. februára naposledy vydýchol mládežnícky futbalový tréner Jozef Prešinský z Nitry.

Tri týždne bol hospitalizovaný v nemocnici na covidovom oddelení. Mal 64 rokov.

Rodák z Horných Krškán hrával futbal v mládežníckej kategórii. Neskôr pôsobil ako tréner mládeže v ČFK Nitra, na Kyneku a v Janíkovciach. Naposledy viedol mladších žiakov a prípravku.

S manželkou Ivetou vychovali synov Mareka, Martina a dcéru Marianu. Jozef Prešinský sa tešil zo štyroch vnukov a všetci hrajú futbal. Traja za Janíkovce, jeden v FC Nitra.

Syn Martin získal viackrát individuálne ceny na Vianočnom turnaji MY Nitrianskych novín.

"Deti mali Jožka radi. Mal s nimi plány, v marci sme mali ísť na sústredenie, ak by to opatrenia umožnili. Pre chlapcov sme robili turnaje každé leto a aj v zime v hale. Žiaľ, osud je osud. Je to pre nás veľká strata. Jožko pomáhal aj ako člen výboru, podal ruku, ako sa dalo," povedal predseda Jozef Dolinský, nestor futbalu v Janíkovciach.

Posledná rozlúčka s Jozefom Prešinským bude 10. 2. o 13.00 h v Horných Krškanoch.