V Šali zriadili mobilné odberové miesto aj v mestskej časti Veča

V Šali sa môžu dať záujemcovia aktuálne otestovať na troch mobilných odberových miestach.

4. feb 2021 o 14:06 TASR

ŠAĽA. V mestskej časti Šale vo Veči začalo od stredy fungovať mobilné odberové miesto na testovanie antigénovými testami.

Nové mobilné miesto sa nachádza pred Kultúrnym domom vo Veči na Pribinovom námestí. Fungovať bude od pondelka do soboty v čase od 9.00 h do 18.00 h s prestávkou od 13.00 h do 14.00 h, informovala samospráva.

V Šali sa môžu dať záujemcovia aktuálne otestovať na troch mobilných odberových miestach. Okrem novozriadeného odberového miesta vo Veči majú k dispozícii aj odberové miesta na Diakovskej ulici č. 13 a pred budovou Polikliniky NSK Šaľa.

Tieto mobilné odberové miesta sú otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 h do 18.00 h na Diakovskej ulici a od 8.00 h do 16.00 h s prestávkou od 12.00 h do 13.00 h pred poliklinikou. Samospráva momentálne pracuje na zrealizovaní ďalšieho mobilného odberného miesta na zimnom štadióne.