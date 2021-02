Nitra kúpi 33-tisíc respirátorov pre seniorov, schválili to poslanci

Osoby, ktoré spadajú do vekovej kategórie, dostanú po dva kusy respirátorov.

5. feb 2021 o 10:43 Miriam Hojčušová

NITRA. Poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve schválili, že mesto kúpi 33-tisíc respirátorov FFP2 pre seniorov vo vekovej kategórii 65 a viac rokov.

V Nitre ich žije vyše 16-tisíc, každý dostane dva respirátory. Podmienkou je trvalý pobyt v meste.

Návrh predložila Jarmila Králová. Spôsob distribúcie je zatiaľ otvorený. Pavel Varga si napríklad nevie predstaviť, ako by ich v Dražovciach rozdávali do schránok: „To ich môžeme rovno zavesiť na plot...“

Respirátory kúpia z rozpočtu vnútornej správy, peniaze by mali byť refundované štátom, rovnako ako náklady na testovanie.

Prednosta Martin Horák povedal, že prvé a druhé januárové kolo má štát preplatiť na základe reálnych nákladov. Ide o sumy 63-tisíc a 58 700 eur.

Za každého otestovaného v treťom a štvrtom kole má dostať mesto 5 eur. Rovnaký postup má byť aj v prípade tohtotýždňového testovania. Reálne náklady na tretie kolo boli okolo 40-tisíc, mesto má dostať viac.

Od dnes do nedele zriadi 22 odberných miest, kde sa môžu ľudia bezplatne otestovať. Časy budú rovnaké ako v januári - v piatok od 15. do 19.30 hodiny (posledný odber) a cez víkend od 8. do 16.30 hodiny.

„Tieto odberné miesta nebudú úplne kopírovať tie, ktoré sme zriaďovali v januári,“ upozorňuje radnice. Dôvod je bezpečnostný. „Testovanie vôbec nepustíme do priestorov škôl (do niektorých telocviční áno), keďže je predpoklad, že v našich školách čoskoro zasadnú deti.“