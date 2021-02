Školy vo Vrábľoch sa v pondelok neotvoria

O ďalšom postupe ohľadom prevádzky škôl rozhodne Krízový štáb mesta v pondelok.

6. feb 2021 o 10:12 dc

VRÁBLE. Žiaci škôl vo Vrábľoch od pondelka do lavíc nezasadnú. Informoval o tom v piatok Krízový štáb mesta.

„Odvolávajúc sa na absenciu nariadení štátnych orgánov, krízový štáb schválil pokračovanie v prerušení prevádzky materských škôl, základných škôl a základnej umeleckej školy na území mesta Vráble v dňoch 8. a 9. februára,“ uviedol štáb.

Prerušenie sa nevzťahuje na dve aktuálne otvorené zberné triedy materských škôl v MŠ Lúky. Vzdelávanie tak bude naďalej zabezpečené dištančnou formou.

O ďalšom postupe ohľadom prevádzky škôl rozhodne Krízový štáb v pondelok.

To, či sa deti vrátia do tried, bude závisieť od prijatia a zverejnenia rozhodnutia ministra školstva o prevádzke škôl, ako aj od výsledkov víkendového testovania obyvateľov mesta.

Do tohto termínu by malo byť na základe žiadosti primátora predložené i vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre o aktuálnej epidemickej situácii v okrese vrátane aktuálneho zaradenia okresu Nitra do stupňa COVID automatu podľa regionálnych kritérií, o miere rozšírenia britskej mutácie vírusu SARS-CoV-2 a o možnosti a vhodnosti otvorenia škôl na území mesta.

Ako dodala radnica, pre prípad, že by došlo k otvoreniu škôl už tento týždeň, Krízový štáb vyzval rodičov detí materských škôl a 1. stupňa základných škôl, ako aj zamestnancov týchto škôl, aby sa zúčastnili víkendového testovania.

"Ak dôjde k otvoreniu škôl, riaditelia sú povinní zabezpečiť prípravu a prijatie opatrení na ochranu zdravia žiakov, pedagógov a rodičov,“ uzavrel Krízový štáb.

Za prvé tri februárové dni bolo v mobilnom odberovom mieste na Hlavnej ulici. otestovaných 307 osôb s trvalým pobytom v meste Vráble. Z nich bolo 13 infikovaných (4,23 %). Občanov s iným trvalým pobytom bolo 358, z nich bolo pozitívne identifikovaných 10 (2,79 %).

