Zlatomoravskí žiaci sa do lavíc zatiaľ nevrátia

6. feb 2021 o 19:25 dc

ZLATÉ MORAVCE. Školy v Zlatých Moravciach sa v pondelok neotvoria zostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom mestský krízový štáb po telefonickej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre a na základe medializovaných informácií.

"Prevádzky materských škôl pre deti rodičov kritickej infraštruktúry budú otvorené tak, ako doposiaľ," doplnil Krízový štáb.

Od dnešného dňa tiež bude občanom k dispozícii nové trvalé mobilné odberné miesto na Továrenskej ulici – Rental priemyselný park. Zatiaľ platí, že o 15. februára sa na testovanie netreba vopred objednať.

Otvorené bude počas pracovného týždňa od 8. do 16.30 hod s obedňajšou prestávkou od 12. do 12.30 hod, cez víkend od 8. do 17. hodiny s prestávkou na obed od 12. do 13. hodiny. Posledný odber bude realizovaný pol hodinu pred ukončením prevádzky miesta.

