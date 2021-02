Pervitín z Mexika ešte nezlikvidovali. Vyše tony strážia pri Nitre

Zničiť tisíce kilogramov pervitínu je technický problém.

7. feb 2021 o 19:10 Miriam Hojčušová

NITRA. Obrovská drogová zásielka, ktorú našli vlani v máji v Nitre, nie je dodnes zničená. Pervitín za stovky miliónov eur skladujú za prísnych bezpečnostných podmienok na utajenom mieste v Nitrianskom kraji.

„Drogy z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania ešte zlikvidované neboli,“ povedal Jaroslav Maček z krajskej prokuratúry.

Z obzvlášť závažného drogového zločinu sú obvinení Holanďania Leon V. a Frank R., ktorých vlani na jeseň priviezli na Slovensko. Zostávajú vo väzbe, jeden v Nitre a druhý v Bratislave.

Technický problém

Náš zdroj tvrdí, že zničenie 1,5 tony pervitínu je technický problém: „Je to obrovské množstvo, naraz sa to spáliť nedá. Sú aj obavy z toho, čo unikne do ovzdušia. Navyše, počas likvidácie musí byť všetko neustále monitorované, aby sa nič nestratilo.“

Pred vyše desiatimi rokmi napríklad v Duslo Šaľa zlikvidovali v spaľovacej peci takmer 164 kilogramov kokaínu, ktorý sa našiel v okrese Dunajská Streda. Priviezli ho vtedy pod dohľadom desiatok príslušníkov útvaru osobitného určenia.

Pervitínu je deväťnásobne viac. Termín jeho likvidácie nie je známy.

V Holandsku sú nižšie tresty

Rekordné množstvo drog našli v nitrianskom priemyselnom parku, v nádržiach na kvapalinu, ktoré čakali na preclenie.

Podľa nitrianskej krajskej prokuratúry ich poslali z Mexika. Objednal si ich občan Maďarska pre firmu Heavy Steel Solution so sídlom v Bratislave. Založil ju začiatkom minulého roka v spolupráci s dvomi obvinenými Holanďanmi.

Na zásielku, ktorá prišla do Nitry, upozornili chorvátske colné orgány. Cena čistej drogy bola vyčíslená na 290 miliónov eur, po jej zriedení by mohli páchatelia dostať až vyše 1 miliardy eur.

Na Slovensku im hrozí trest odňatia slobody na 20-25 rokov až doživotie. V prípade, že ich odsúdia, však majú byť prevezení do Holandska, kde si odsedia maximálne dvanásť rokov.

Chceli ísť na slobodu

Cudzinci žiadali o prepustenie na slobodu. Krajský súd ich sťažnosť proti väzbe zamietol. Poskytol nám uznesenie, v ktorom sa píše, že obaja obvinení využili svoje zákonné právo a odmietli vypovedať.

Zo spáchania skutku ich má usvedčovať napríklad aj svedecká výpoveď účtovníčky, ktorá pomáhala pri založení firmy. Jej konateľom mal byť tzv. biely kôň.