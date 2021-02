Nitra, budíček!

Štvrtý debakel za 16 dní – 0:7 od Banskej Bystrice!

8. feb 2021 o 13:40 Martin Kilian ml.

Keby sa vám narodilo dieťa v deň poslednej trojbodovej výhry Nitry s Banskou Bystricou (16. apríl 2017, ešte za Handzuša či J. Štefanku), dnes by dávno rozprávalo, utekalo, kreslilo a pomaly sa i samo najedlo...

Čierna séria sa včera zaokrúhlila na neuveriteľných tridsať zápasov (skóre 55:121)!

Corgoni totiž vybuchli 0:7. V mínusových bodoch neskončili iba Pupák, Slovák a Tvrdoň. „Dnes ráno veľké odhodlanie, začiatok zápasu veľmi dobrý, ale potom im nahráme na gól a ďalších päť umožníme z dorážok. Proste špatné,“ hneval sa tréner Antonín Stavjaňa.

Mrzeli zahodené šance za stavu 0:1 v polovici derby – Minárik nenahral do prázdnej bránky Múčkovi a Slovák zblízka minul. Potom sa to sypalo, najvyššiu vonkajšiu prehru za štyri roky si brankár Cowley vytrpel až do konca, po výprasku sa okamžite prezliekol a nazlostene šmaril tašku o zvolenskú podlahu.

Kľúčové akcie rozbehnutej Banskej Bystrice na 1:0 a 2:0 vymýšľal Ihnačák – takého hokejistu hostia v nedeľu nemali.

Nitra prvýkrát od decembra 2019 (po 64 zápasoch) v extralige neskórovala. Nevyužila už 18 presiloviek v rade. V posledných piatich kolách je najhoršia v súťaži, dostala v nich takmer pätinu sezónnych gólov (25 zo 129). V top šestke, ktorá garantuje play-off, sa už drží iba zotrvačnosťou. Premiérovo v ročníku má negatívne skóre.

Nitra sa po prehre 0:7 v Banskej Bystrici stále drží v najlepšej šestke extraligy. (zdroj: Facebook HC ´05)

Pred zápasom skončil slabý Kanaďan Foget, ďalšie padáky ale z úst trénera nečítať. „Po zranení by sa mal vrátiť Holešinský, tým pádom budeme mať dvanásť útočníkov. Nech sa s tým pobijú tí, čo sú tu,“ vyhlásil Stavjaňa.

Deväťdňová pauza sa víta s vyplazenými jazykmi, na Michalovce musí budúci utorok vykorčuľovať iná Nitra než tá, ktorá je po odchodoch lídroch Lantošiho a Zecha z prelomu rokov v režime voľného pádu. Samozrejme, nemá tím hodný čela extraligy, ale štyri debakle za 16 dní (B. Bystrica 1:6 a 0:7, Trenčín 3:7, Zvolen 1:6) sú prisilnou kávou, a to i z historického hľadiska.

Generálny manažér Tomáš Chrenko včera večer MY Nitrianskym novinám v telefóne povedal: „Sme veľmi nespokojní. Počas týždňa si rozmyslíme, ako to budeme riešiť.“