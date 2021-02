Žlté Balajovi? Penalta? Ofsajd? Na ViOne detaily i tajničky

Trénerove vyjadrenie obletelo nielen región.

8. feb 2021 o 19:00 Martin Kilian ml., (jch)

Šláger mal byť v decembri, korona v Spartaku ho preložila na február, keď zas Zlatým Moravciam pre vírus chýbali dva prípravné zápasy a vyše 10 dní tréningu. Predsa v sobotu dvakrát vyhrávali a šprintovali až do konca.

„Tímu nemám čo vytknúť. Má charakter, vie siahnuť na dno síl, nehľadá alibi. Aj dnes to ukázal,“ vyhlásil tréner Ľuboš Benkovský po prehre 2:4 a páde na piate miesto Fortuna ligy.

Videorozhodca by sa zapotil. Penalta na 2:3? Cabral v súboji s Chrenom rád šiel k zemi, ale také sa pískajú. Ofsajd pred gólom na 2:4? Žiadny, Bamidele si vyrátal nábeh, hoci sa to nezdalo hneď. Dve žlté karty Balajovi (spolu s Dugom stopka na sobotu do Žiliny)? Sporné, necitlivé – prvá za „aktívne“ bránenie brankárovi v rozohrávke, druhá za ruku na pleci Griča, nijak hrozivej...

Článok pokračuje pod video reklamou

Nečudo, že vionisti rozprávali vo veľavravných tajničkách.

„K tomu, čo bolo na ihrisku, sa nejdem vyjadrovať, lebo na to mám svoj názor. Zápas mal potrebnú emóciu. Veľká škoda červenej karty pre Balaja, neviem, prečo, nerozumiem tomu,“ hovoril okrem iného Dávid Hrnčár, strelec gólu na 1:0.

Rodený Trnavčan Benkovský zašiel ešte ďalej. „Chcel by som pogratulovať Trnave k víťazstvu. Plán, ktorý naplánovala ešte v decembri, vyšiel úspešne. To je moje krátke hodnotenie zápasu,“ ohromil na tlačovke a okamžite rozprúdil konšpirácie. Kde je pravda a či má za čo raz prísť karma, ostalo zatajené v zákulisí.