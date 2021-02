Nevidzany budú inak jazdiť

Vo väčšine piatoligových klubov z nitrianskeho regiónu zatiaľ nenastali žiadne dôležité zmeny, čo sa týka hráčskych kádrov, obsadenia lavičiek či vedenia.

12. feb 2021 o 7:00 Martin Kilian

Nejaké novinky však predsa len majú v Nevidzanoch. Miestni futbalisti sa už dva týždne pripravujú individuálne, pod vedením trénera Vladimíra Drienovského.

„Pripravujeme sa na to, že na prelome februára a marca by sme mohli začať so skupinovými tréningami, to je optimistický scenár,“ myslí si manažér Pavol Baláž. „V áčku trénuje 18 hráčov plus Marek Sperka, ktorý momentálne pôsobí v Rakúsku. Štyria hráči z rôznych dôvodov netrénujú, ale koniec kariéry neohlásil ani jeden,“ upresnil.

Rozrobené sú aj posily tímu, ktorý figuruje po 10. kole až na 14. priečke s jediným víťazstvom.

„Oslovili sme troch hráčov - stopér, špílmacher, útočník, všetko nad 30 rokov, ale vzhľadom na okolnosti sme zatiaľ nič nerealizovali. Rovnako sme v kontakte s ďalšími dvoma hráčmi, ktorí by boli pre nás určite posilami, ale tam by sa transfer dal zrealizovať najskôr cez leto,“ prezradil Baláž.

Najväčšiu radosť futbalistom aktuálne urobilo vedenie obce. „Kúpili 21-miestny autobus, ktorý bude využívať hlavne Športový klub, z čoho sa veľmi tešíme,“ dodal manažér klubu.