Testovanie v kraji majú vykonávať ambulancie. Podľa krajského lekára tak musia robiť zo zákona

Voči pokynu majú námietky niektorí poslanci i samotní lekári.

8. feb 2021 o 18:47 Dominika Cunevová

NITRIANSKY KRAJ. Na základe pokynu Ľubomíra Ševčíka, lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja, majú testovanie na území kraja zabezpečovať ambulantní lekári, ktorí sú podľa jeho slov tieto úkony povinní robiť zo zákona.

Obce a mestá, ktoré sú členmi Nitrianskeho regionálneho združenia ZMOS, už minulý týždeň avizovali, že od 15. februára nebudú zabezpečovať testovanie na ochorenie Covid-19. So žiadosťou o pomoc so zriaďovaním odberných miest sa obrátili aj na župu.

Testy u lekárov pre dospelých a pre deti a dorast

Združenie prednieslo konkrétne požiadavky - aby bolo v nitrianskom okrese zriadených 50 mobilných odberných miest - 20 v Nitre a 30 v rámci okresu. Mali by poskytovať aj možnosť očkovania podľa vakcinačnej stratégie.

Po rokovaní so županom a krajským lekárom prišli s dohodou, že testovanie obyvateľov v kraji sa bude vykonávať v zdravotníckych zariadeniach primárneho kontaktu, ktorých je na celom území cez 490.

"Títo poskytovatelia si môžu v rámci svojich ordinačných hodín vyčleniť istý čas na testovanie svojich zmluvných pacientov, to znamená, že testovanie tak bude zabezpečené pre celý kraj. NSK obdržal 100-tisíc antigénových testov, ktoré možno distribuovať podľa požiadaviek k týmto poskytovateľom. Testy dostanú zdarma, pričom výkon ako testovanie je preplácané zdravotnou poisťovňou,“ doplnil Ševčík.

Povinnosť zo zákona

Ako zdôraznil krajský lekár, testovanie je podľa zákona kvalifikované ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tým pádom je pre ambulancie povinné.

„Nie je výnimka. Je to určené štátom a usmernením hlavného hygienika. Nie je predsa prínosné, aby sa testovalo v sobotu a nedeľu, eventuálne v piatok. Takto sa môže kľudne testovať päťkrát do týždňa. Lekár si to môže rozvrhnúť v rámci ordinačných hodín a naplánovať.“

Nie všetci lekári sa s nariadením stotožňujú. „Napríklad ambulantní lekári namietajú, že majú svoje testy, ktoré si budú dávať preplácať. V každom prípade, s tými poskytovateľmi, ktorí by eventuálne odmietli takéto riešenie realizovať, budeme osobne hovoriť a keď príde podnet, budeme to riešiť v súlade so zákonom,“ uviedol Ševčík.

Nerealizovateľné?