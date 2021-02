Školy vo Vrábľoch sa tak skoro neotvoria

Prípadné skoršie spustenie prevádzky a prezenčnej výučby bude závisieť od vývoja epidemickej situácie.

8. feb 2021 o 20:18 Dominika Cunevová

VRÁBLE. Školské zariadenia v meste Vráble ostanú zatvorené ešte dlhší čas. Rozhodnutie dnes prijal mestský krízový štáb na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ÚVZ Nitra, ale aj s prihliadnutím na vyjadrenia učiteľov a rodičov žiakov z dôvodu obáv pred britskou mutáciou.

Prečítajte si tiež Testovanie v kraji majú vykonávať ambulancie. Podľa krajského lekára tak musia robiť zo zákona Čítajte

Prevádzka materských škôl na území mesta tak potrvá od 10. februára do 5. marca, v prípade základných škôl a základnej umeleckej školy to bude kratšie - od 10. do 26. februára. Pozastavená je naďalej aj prevádzka zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Toto prerušenie sa nevzťahuje na dve aktuálne otvorené zberné triedy materských škôl v MŠ Lúky. Počas tejto doby bude žiakom základných škôl a základnej umeleckej školy na území mesta Vráble zabezpečená realizácia dištančnej formy štúdia," doplnil Krízový štáb.

Zároveň vyzval zamestnancov materských škôl, základných škôl a základnej umeleckej školy, aby po schválení zmeny očkovacej stratégie Ministerstvom zdravotníctva SR v súvislosti s otvorením škôl bezodkladne využili možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Súvisiaci článok Víkendové testovanie vo Vrábľoch využili nielen miestni Čítajte

"V tejto súvislosti sa požiada Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o pravidelné predkladanie stanoviska, týždenne vždy do štvrtka, k aktuálnej epidemickej situácii v okrese Nitra vrátane aktuálneho zaradenia okresu Nitra do stupňa COVID automatu podľa regionálnych kritérií, o miere rozšírenia britskej mutácie vírusu SARS-CoV-2 v okrese Nitra a o možnosti a vhodnosti otvorenia materských škôl, 1. stupňa základných škôl a základnej umeleckej školy na území mesta Vráble," informoval štáb.

Prípadné skoršie spustenie prevádzky a prezenčnej výučby štáb prehodnotí na základe zlepšenia epidemickej situácie s tým, že takéto rozhodnutie bude prijaté a zverejnené minimálne päť kalendárnych dní vopred.

Režim fungovania mestského úradu zostáva zachovaný. "Od stredy 10. februára budú klienti pri vybavovaní úradných záležitostí povinní predložiť negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní, príp. iné adekvátne potvrdenie," dodala radnica.